Canarias registró en 2025 la menor fecundidad y la esperanza de vida más baja entre las comunidades autónomas: 0,83 hijos por mujer y 82,72 años al nacer. La media nacional fue de 1,11 hijos por mujer y 84,05 años, según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados el 18 de noviembre.

En las islas, la fecundidad subió una centésima respecto a 2024, cuando marcó 0,82 hijos por mujer. El avance es leve y no cambia el diagnóstico de un número muy reducido de nacimientos en relación con la población. La esperanza de vida, en cambio, retrocedió: pasó de 82,79 años en 2024 a 82,72 en 2025.

La población mayor gana peso en las islas

La baja fecundidad coincide con un envejecimiento progresivo. Según el Servicio Canario de la Salud, las personas de 65 años o más representaban el 18,2% de la población del archipiélago en 2025, frente al 11,6% en 2000. El incremento es más acusado en El Hierro, La Gomera y La Palma.

Una menor entrada de generaciones jóvenes puede reducir con el tiempo el relevo de trabajadores y aumentar el peso relativo de quienes necesitan atención sanitaria y cuidados. Para las administraciones, eso plantea retos de planificación en dependencia, atención a enfermedades crónicas, servicios sociales y adaptación de los entornos a una población más envejecida. El propio Gobierno canario identifica la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y de cuidados y la prevención de la dependencia entre los desafíos asociados a la longevidad.

El riesgo de perder población no es igual en todas las islas

La diferencia entre nacimientos y defunciones dejó en 2025 un saldo vegetativo negativo de 6.702 personas, 856 más que el año anterior. Si esa tendencia se mantiene y no queda compensada por la llegada de nuevos residentes, puede reducir la población y la disponibilidad de personas en edad de trabajar. El saldo natural negativo, sin embargo, no implica por sí solo que disminuya el total de habitantes: también cuentan los movimientos migratorios.

El efecto tampoco es uniforme. La estrategia demográfica aprobada por el Gobierno canario describe despoblación en zonas rurales y, a la vez, concentración en áreas urbanas y costeras, donde aumenta la presión sobre infraestructuras y servicios. El reto es sostener la actividad y los servicios en los municipios que pierden habitantes, mientras se responde a la demanda en los núcleos que concentran población.