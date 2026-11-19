Cristina Valido ha reclamado al Estado una subida de las pensiones no contributivas (PNC) para que sus perceptores puedan afrontar el encarecimiento de la vida. La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso trasladó esta petición durante un encuentro con representantes de más de 35 entidades del tercer sector y defendió que estas prestaciones deben permitir cubrir los gastos básicos. No concretó cuánto deberían aumentar.

La reclamación se dirige a quienes no cotizaron lo suficiente para acceder a una pensión contributiva y carecen de recursos suficientes. En 2026, la cuantía íntegra de una PNC de jubilación o incapacidad es de 628,80 euros mensuales en 14 pagas, 8.803,20 euros anuales. La prestación puede ser inferior según los ingresos de la persona, de su unidad de convivencia y el número de perceptores que comparten hogar.

La propuesta de Valido llega mientras CC reclama también un cambio en el tratamiento de los complementos autonómicos. La formación sostiene que las ayudas canarias deben sumar ingresos de verdad y no provocar que sus destinatarios paguen más impuestos o pierdan parte de la prestación estatal.

Canarias registra la mayor tasa entre las comunidades

En octubre de 2026, Canarias contaba con 41.901 perceptores de PNC entre 2,28 millones de habitantes: unos 18,4 por cada 1.000 residentes. Es la tasa más alta entre las comunidades autónomas, sin incluir a Ceuta y Melilla.

La explicación se relaciona con una historia laboral marcada por actividades que no siempre generaban cotizaciones. Durante décadas, muchas personas trabajaron en la agricultura, la pesca y otros sectores sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Sin cotizaciones suficientes, no pudieron acceder a una pensión contributiva y acabaron dependiendo de una prestación ligada a la falta de recursos.

Ese pasado fue recordado por Alfonso Cabello, candidato de CC al Senado por Tenerife, en una entrevista de Canal 4 Tenerife. Allí vinculó la elevada presencia de estas pensiones con trabajadores del campo, la pesca, los tomates y la cochinilla que, según dijo, habían trabajado durante años sin cotizar. El perfil de los perceptores también refleja la dimensión de género: alrededor del 63% de quienes cobraban una PNC en Canarias a finales de 2025 eran mujeres.

CC pide que las ayudas no reduzcan la pensión

Junto a la subida estatal reclamada por Valido, Coalición Canaria pide que los complementos que establezca Canarias estén exentos de tributación y no computen como ingresos para reducir o retirar la PNC. Son dos protecciones distintas: una busca que el complemento no tribute en el IRPF; la otra, que no se use para rebajar la prestación estatal por superar un límite de recursos.

En términos prácticos, CC quiere que la ayuda autonómica aumente el dinero disponible para el beneficiario, sin que luego pague impuestos por ella ni pierda parte de la pensión. La PNC está sujeta a límites de ingresos y la ayuda puede influir en la cuantía si se cuenta como renta.