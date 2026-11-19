El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, volvió a denunciar la falta de iniciativa y las contradicciones del Ejecutivo central en la gestión migratoria. Durante su visita este jueves al hospital de campaña instalado junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en Valverde, afirmó que no le consta que el Estado haya enviado a las instituciones comunitarias una solicitud formal para desplegar medios de la agencia europea de fronteras en los países de origen.

Clavijo pide las cartas de solicitud a Interior

El presidente canario sostuvo que el relato del Gobierno central contradice lo que le trasladó en Bruselas el comisario Brunner. "El miércoles pasado, me reuní con el comisario Brunner, y me decía que no habían recibido solicitud alguna. Y hasta ahora, no he visto esas cartas de solicitud del Ministerio. No quiero poner en duda la palabra de nadie, pero las he pedido y no las tengo", afirmó. Por ello, reclamó al Ministerio del Interior transparencia sobre las gestiones realizadas.

Ante las explicaciones del Estado en la reciente Comisión Interministerial de Inmigración, que atribuyó la falta de avances a cambios normativos en la regulación comunitaria, Clavijo defendió que el marco legal vigente "permite el despliegue del Frontex" sin esperar a futuras reformas. También pidió recurrir a instrumentos diplomáticos y económicos, como el acuerdo de cooperación de 180 millones de euros que se negocia con Senegal, para implicar a fuerzas de seguridad europeas en la interceptación de embarcaciones antes de que salgan a alta mar.

Reclama medios estables para El Hierro

Clavijo describió la presión migratoria sobre las islas como un "fenómeno estructural", relacionado con la inestabilidad política en el Sahel y la brecha socioeconómica entre continentes. Ante esta situación, exigió al Estado que asuma sus competencias y dote a El Hierro de infraestructuras estables y dignas. Según advirtió, la saturación de los servicios locales y la ocupación de espacios portuarios, como el muelle de La Restinga, alteran de forma constante la vida de los residentes.

Clavijo contrapuso la descoordinación y los continuos "incumplimientos" estatales a la solidaridad de los sanitarios, que calificó de ejemplar: una treintena de médicos se ofreció voluntariamente para reforzar la asistencia en la isla. Aunque reconoció que las derivaciones de inmigrantes y el reparto de menores hacia la Península empiezan a funcionar con cierta fluidez, concluyó que la única solución duradera pasa por controlar las costas africanas y aplicar una política decidida de contención en origen.