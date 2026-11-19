La voz de Fernando Gutiérrez, vecino de La Restinga y expresidente de la Cofradía de Pescadores de El Hierro, se ha convertido en uno de los principales altavoces del malestar vecinal ante la presión migratoria que sufre la isla, que acumula más de 10.000 llegadas solo en noviembre frente a una población residente de apenas 12.000 habitantes. A través de varios vídeos difundidos en redes sociales y de sus intervenciones en medios nacionales, Gutiérrez ha responsabilizado tanto al Ejecutivo de Pedro Sánchez como al Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo de mantener políticas que, a su juicio, alimentan el denominado "efecto llamada".

En una de sus grabaciones más compartidas en las últimas horas, el representante pesquero relata el encuentro mantenido días atrás en el municipio herreño con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente autonómico, Ángel Víctor Torres. Según el testimonio de Gutiérrez, al trasladarle su preocupación por el desborde en el puerto de La Restinga, el ministro le aseguró que no se podía frenar el flujo de embarcaciones y le llegó a afirmar que la situación no cambiaría aunque se produjera un relevo en La Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Críticas por el hospital de campaña y reproches a Clavijo

Durante esa misma reunión, Gutiérrez asegura haber advertido a Torres de que la instalación de un hospital de campaña en El Hierro agravaría el atractivo de la ruta atlántica. De acuerdo con su relato, el titular de Política Territorial le negó entonces que fuera a habilitarse dicho dispositivo, aunque días después la prensa insular confirmó su puesta en marcha, un extremo que el pescador califica como una prueba más de la falta de contención en origen.

Asimismo, el expresidente de la cofradía dirige sus críticas hacia el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al que acusa de actuar con "cierta complicidad" con el Ejecutivo central y de no defender a la población del archipiélago con la misma contundencia que atribuye al presidente de Ceuta. Frente a la gestión actual, Gutiérrez reclama el despliegue de medios navales en el límite de las aguas jurisdiccionales españolas para interceptar y devolver las embarcaciones hacia los puntos de salida antes de que alcancen la costa.

Ruptura con la izquierda actual y reconocimiento a Vox en televisión

Más allá de la gestión inmediata en el muelle, el impacto de las apariciones de Gutiérrez radica en su giro político personal, que él mismo ha explicado tanto en sus redes sociales como en sus intervenciones en distintos programas de Cuatro (Todo Es Mentira y Código 10). Hijo de emigrantes en Venezuela y procedente de una familia de tradición socialista, el pescador sostiene que la izquierda actual ha abandonado sus principios históricos —que asocia con "ser solidario, ser humano, ser honesto y ser recto"— para convertirse, en sus palabras, en "el problema" que debe salir del poder mediante un "reseteo" en las urnas.

En sus declaraciones, Gutiérrez responsabiliza directamente al Ejecutivo de coalición y a sus pactos parlamentarios de alimentar una polarización artificial en España: "No entiendo por qué este Gobierno se empeña en echar a pelear a unos españoles contra otros", afirma en sus vídeos, reclamando volver al "sentido común" y al entendimiento entre ciudadanos por encima de las siglas.

Durante su intervención en el programa Código 10, el herreño reconoció no haber votado nunca a la derecha en España, pero reivindicó el papel de Vox al considerar que es la única formación que ha puesto voz al malestar de territorios como El Hierro: "Si no es por Vox, no sé lo que hubiera pasado en este país, porque nadie era capaz de alzar la voz ante este sinsentido. Nunca voté por la derecha en este país, pero sí creo que las cosas empiezan a ser de otra manera gracias a la inclusión de Vox en el panorama político nacional", afirmó ante la mesa de tertulianos, denunciando además que se intente tachar de "xenófobo y racista" a quien reclama defender las fronteras y los servicios públicos de los residentes.

El protagonista de 'El hombre de hierro' en Televisión Española

Quienes conocen su trayectoria en la isla subrayan que su compromiso con La Restinga viene de lejos y trasciende la coyuntura electoral. En enero de 2012, cuando ejercía como patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y regentaba un desguace local, el programa medioambiental El Escarabajo Verde (RTVE) le dedicó un reportaje monográfico titulado El hombre de hierro —en doble alusión a su isla y a su constancia personal— por su labor altruista dedicando su tiempo libre a limpiar playas, retirar residuos y proteger el entorno natural herreño.

Durante su paso por los platós de televisión —donde colaboradores como Pilar Rahola y Pablo Echenique coincidieron en señalar la saturación material que soporta una isla de dimensiones tan reducidas, aunque divergieron en el enfoque político—, Gutiérrez apeló precisamente a esa trayectoria de defensa de la reserva marina y a la solidaridad histórica de su pueblo para rechazar cualquier acusación de xenofobia y exigir soluciones inmediatas ante una situación que define como insostenible.