Decathlon abrirá el próximo mes de diciembre una nueva tienda en La Orotava, en Tenerife, y ha iniciado un proceso de selección para incorporar a 12 trabajadores al establecimiento.

La compañía busca vendedores y vendedoras para desempeñar tareas de atención al cliente y asesoramiento sobre material deportivo, además de participar en la actividad comercial tanto de la tienda física como de sus canales digitales.

Por el momento, Decathlon no ha comunicado el día exacto de apertura ni la dirección del establecimiento dentro del municipio.

Doce vacantes para vendedores

La oferta de empleo está dirigida a personas interesadas en el deporte y con orientación hacia la venta y la atención al público.

Entre las funciones previstas se encuentran el asesoramiento sobre productos deportivos, la identificación de las necesidades de los clientes y la colaboración en la disponibilidad de artículos y servicios.

Los puestos serán presenciales y corresponden al área de venta al detalle.

La empresa señala también que valora perfiles con iniciativa y capacidad para asumir responsabilidades dentro del funcionamiento cotidiano de la tienda.

La información publicada por Decathlon no especifica el salario, el tipo de contrato, la duración de las jornadas ni si se exige experiencia previa para optar a las doce vacantes.

Las candidaturas ya están abiertas

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través del portal de empleo de Decathlon, donde se encuentra publicada la oferta correspondiente a la nueva apertura de La Orotava.

La compañía tampoco ha establecido públicamente una fecha límite para participar en el proceso, por lo que los aspirantes deberán comprobar que la convocatoria continúa activa en el momento de enviar su solicitud.

La apertura supondrá una nueva incorporación a la oferta comercial del norte de Tenerife y ampliará la presencia de la cadena de artículos deportivos en la isla.

La contratación de los doce vendedores forma parte de los preparativos para una inauguración prevista para diciembre, a la espera de que Decathlon concrete la ubicación definitiva y la fecha de apertura del establecimiento.