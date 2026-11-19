El estadio Heliodoro Rodríguez López contará con nuevas instalaciones de protección contra incendios tras la adjudicación de las obras a Sampol Ingeniería y Obras. El contrato asciende a 2.715.891,56 euros, IGIC incluido, y establece un plazo de ejecución de seis meses. El presupuesto con el que salió a concurso era de 3,62 millones de euros.

La intervención busca actualizar los sistemas de seguridad del recinto y adecuarlos a la normativa vigente. El pliego del Cabildo señala que el estadio presenta insuficiencias o carece de algunos de los elementos de protección previstos en el proyecto. La actuación se integra en la primera fase del Plan Director del Heliodoro.

Bocas de incendio y red hidráulica

El proyecto contempla instalar bocas de incendio equipadas en distintos puntos del estadio y conectarlas a una nueva red hidráulica en anillo. Este diseño permite suministrar agua desde diferentes puntos de la red y busca mejorar su continuidad y fiabilidad en caso de emergencia. También se renovarán o instalarán extintores portátiles, detectores automáticos de humo y elementos auxiliares para controlar y operar el sistema.

La actuación incluye además nueva señalización de protección y evacuación. El objetivo es reforzar la detección del fuego, facilitar la salida de los ocupantes y mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia, según la documentación del proyecto.

Una de las actuaciones del Plan Director

La renovación del sistema contra incendios forma parte de la primera fase del Plan Director del Heliodoro, la hoja de ruta del Cabildo para reformar el estadio por etapas. Esta fase reúne 36 actuaciones para mejorar las instalaciones actuales, entre ellas trabajos en el hormigón estructural, la electricidad, la fontanería y la marquesina, además de la instalación de un pararrayos y dos videomarcadores.

El proyecto contra incendios se aprobó inicialmente en mayo de 2026 y se sometió a información pública. Después recibió el informe favorable de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo le dio su aprobación definitiva en julio.