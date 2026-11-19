El Gobierno de Canarias ha desplegado un hospital de campaña en El Hierro para reforzar la atención sanitaria ante el incremento de llegadas de migrantes y reducir la presión sobre el Hospital Nuestra Señora de los Reyes.

La instalación se encuentra junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en Valverde, y permitirá atender principalmente patologías leves sin necesidad de trasladar a todos los pacientes al hospital insular.

El dispositivo está compuesto por dos puestos médicos avanzados (PMA) del Servicio de Urgencias Canario, desplazados desde Tenerife y Gran Canaria.

Cada uno dispone de unos 30 metros cuadrados útiles y capacidad para instalar alrededor de 20 camillas, por lo que el conjunto puede albergar aproximadamente 40 puestos de atención.

El Hospital Nuestra Señora de los Reyes proporcionará el material y la medicación necesarios. Los pacientes que presenten cuadros de mayor gravedad continuarán siendo trasladados al centro hospitalario o evacuados fuera de la isla cuando sea necesario.

Seis sanitarios enviados desde el País Vasco

El dispositivo contará también con el apoyo de dos médicos y cuatro profesionales de enfermería enviados por el Gobierno Vasco, después del ofrecimiento realizado para reforzar la asistencia sanitaria en El Hierro.

Según el presidente canario, Fernando Clavijo, otra treintena de médicos y enfermeros se han ofrecido voluntariamente para colaborar en la isla.

Clavijo ha explicado que el Ejecutivo autonómico decidió desplegar directamente este recurso después de que no prosperaran sus peticiones para que Cruz Roja, la Unidad Militar de Emergencias o el SAMU habilitaran un dispositivo similar.

El presidente sostiene que el nuevo hospital permitirá reducir la carga soportada durante las últimas semanas por los profesionales sanitarios de El Hierro y recuperar progresivamente la actividad habitual del hospital insular.

Clavijo pide liberar el muelle de La Restinga

Más allá de la respuesta sanitaria, Clavijo ha reclamado al Cabildo de El Hierro que habilite terrenos situados detrás de la cofradía de pescadores de La Restinga para trasladar allí las instalaciones prefabricadas que actualmente ocupan parte del muelle.

El objetivo, según el Gobierno autonómico, es recuperar espacio para la actividad portuaria y evitar que los dispositivos relacionados con las llegadas migratorias continúen interfiriendo en la actividad cotidiana de pescadores y empresas de la zona.

Clavijo ha defendido además la creación de infraestructuras estables para afrontar futuros repuntes y ha vuelto a reclamar una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea en la gestión de la ruta migratoria canaria.