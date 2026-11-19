El Plan de Choque de Infraestructuras Educativas del sur de Tenerife contempla una inversión de 82,7 millones de euros hasta 2031 y suma actualmente 11 actuaciones finalizadas de las 29 previstas.

La planificación fue expuesta este jueves en comisión parlamentaria por el consejero de Educación, Formación Profesional y Deportes, Poli Suárez, y abordada también por la diputada del PP Rebeca Paniagua.

El programa, correspondiente al periodo 2024-2031, incluye actuaciones dirigidas a responder al crecimiento de la población y a la demanda de nuevas plazas escolares en los municipios del sur de Tenerife.

Nueve centros nuevos y 20 ampliaciones

Las 29 actuaciones previstas se reparten entre nueve nuevos centros educativos y 20 ampliaciones de instalaciones ya existentes.

Según los datos expuestos en comisión, las 11 intervenciones finalizadas representan aproximadamente el 37,9% del conjunto del plan.

La planificación incluye tanto la construcción de nuevas infraestructuras como la ampliación de centros en funcionamiento y la diversificación de la oferta educativa en una de las zonas de Tenerife que ha experimentado un mayor crecimiento demográfico.

El PP contrapone los datos con el anterior Ejecutivo

Paniagua aprovechó la comparecencia para comparar la ejecución actual con el anterior Plan Canario de Infraestructuras Educativas 2018-2025.

La diputada popular sostuvo que durante el anterior Gobierno autonómico se ejecutó el 14,2% de las actuaciones previstas para el sur de Tenerife, frente al 37,9% que atribuye al actual Plan de Choque.

El PP utiliza esta comparación para defender la creación de una planificación específica para la comarca sur, diferenciada del anterior programa general para todo el archipiélago.

El Plan de Choque continuará desarrollándose hasta 2031, con actuaciones pendientes de ejecución dentro de los 82,7 millones de euros presupuestados para infraestructuras educativas en la zona.