La Junta Electoral de Zona de La Orotava ha denegado una solicitud presentada por el PSOE para celebrar actos de campaña con Pedro Sanchez, de las elecciones generales de 2026 en determinados espacios públicos. La decisión, recogida en una comunicación oficial a la que ha tenido acceso Libertad Digital Canarias, se fundamenta en que los lugares solicitados no figuraban en la relación de emplazamientos previamente habilitados para su distribución entre las candidaturas.

La petición socialista fue registrada el 18 de noviembre y recibió una respuesta desfavorable mediante un acuerdo de la Junta Electoral de Zona. El documento señala expresamente que la solicitud queda denegada, aunque deja abierta la posibilidad de que la formación política tramite el uso de los espacios ante el Ayuntamiento correspondiente, siempre dentro de los procedimientos legalmente establecidos.

La resolución no supone una prohibición general de los actos electorales del PSOE. Lo que rechaza es la utilización de determinados emplazamientos a través del procedimiento de asignación de espacios gratuitos que corresponde a la Administración electoral.

Los espacios solicitados no estaban incluidos en la relación aprobada

La Junta Electoral fundamenta su decisión en el acta del 19 de octubre de 2026, fecha en la que se detallaron los emplazamientos reservados para la colocación gratuita de propaganda y la celebración de actos de campaña.

Según el documento, los lugares incluidos en la solicitud socialista no habían sido aprobados en aquella relación.

El acuerdo se apoya en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece el procedimiento mediante el cual los ayuntamientos comunican a las juntas electorales los locales oficiales y espacios públicos reservados para su utilización gratuita durante las campañas.

La normativa contempla que esos emplazamientos sean distribuidos entre las candidaturas bajo criterios de igualdad de oportunidades.

En su resolución, la Junta Electoral de La Orotava también invoca el Acuerdo 189/2016 de la Junta Electoral Central y recuerda las limitaciones existentes para utilizar locales municipales que no hayan sido previamente puestos a disposición de la Administración electoral.

La comunicación establece, por tanto, una diferencia entre los espacios incluidos en el reparto electoral y aquellos cuyo uso debe tramitarse mediante otros procedimientos.

El documento facilitado a este periódico no identifica los emplazamientos concretos solicitados por el PSOE ni precisa el municipio o los municipios donde pretendía celebrar los actos.

Tampoco permite determinar si la formación había iniciado previamente alguna gestión ante las administraciones locales correspondientes.

El PSOE podrá acudir al Ayuntamiento, pero deberá respetarse la igualdad entre candidaturas

La propia resolución aclara que la denegación no impide al PSOE solicitar el uso de determinados lugares de dominio público para desarrollar actividades políticas y electorales.

La Junta Electoral recuerda que las formaciones pueden ejercer los derechos de reunión y manifestación conforme al artículo 54 de la LOREG, así como solicitar espacios para difundir propaganda electoral, incluida la instalación de mesas informativas.

En esos supuestos, la competencia para resolver sobre determinados usos del dominio público no corresponde directamente a la Junta Electoral de Zona, sino a los órganos administrativos que resulten competentes.

No obstante, cualquier decisión deberá respetar los principios de transparencia, objetividad e igualdad entre las candidaturas.

La referencia a estos principios resulta relevante en plena campaña electoral, cuando los partidos necesitan disponer de espacios para desarrollar sus actividades y dirigirse a los ciudadanos.

El acuerdo comunicado por la Secretaría de la Junta Electoral de Zona de La Orotava deja así sin efecto la solicitud socialista presentada el 18 de noviembre por la vía utilizada, pero no cierra otras posibilidades legales para organizar los actos.

La cuestión pendiente es conocer qué espacios pretendía utilizar el PSOE, si solicitará una autorización municipal alternativa y si los actos previstos sufrirán cambios de ubicación o calendario.

La resolución pone de manifiesto la importancia de los procedimientos de asignación de espacios electorales y de las garantías de igualdad que deben observarse durante una campaña, con independencia de la formación política que presente cada solicitud.