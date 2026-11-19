La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife prevé que la economía canaria crezca menos del 2% en 2027, después de cerrar 2026 ligeramente por encima de ese nivel, en un escenario que la institución define como un "cambio de ciclo" hacia una mayor moderación.

La previsión aparece en el Boletín de Situación Económica de Canarias correspondiente al tercer trimestre de 2026, presentado este jueves junto a CaixaBank.

Canarias registró un crecimiento interanual del 2,5% durante el verano, aunque la Cámara advierte de que la velocidad de avance de la economía ya no será la misma durante los próximos meses.

Su presidente, Santiago Sesé, sostiene que el Archipiélago mantiene fortalezas en turismo, consumo y empleo, pero señala al precio de los carburantes como uno de los principales riesgos para la actividad.

Más de un millón de ocupados

La tasa de paro se sitúa en el 10,9%, su menor nivel desde 2007, mientras Canarias supera el millón de personas ocupadas, según los datos recogidos por la entidad.

El turismo continúa siendo uno de los principales motores económicos y la Cámara espera una temporada de invierno similar a la anterior.

Sesé ha advertido, sin embargo, de que un encarecimiento sostenido de los combustibles podría repercutir en el precio de los billetes aéreos y reducir los viajes desde algunos mercados emisores.

La directora general de la Cámara, Lola Pérez, ha señalado que Canarias crece "con menos fuerza" y, por primera vez en cinco años, por debajo de la media nacional, aunque descarta que la situación pueda calificarse actualmente como una crisis.

Entre los indicadores menos favorables figuran una caída del 0,5% en el comercio durante el tercer trimestre y un descenso del 30,4% en la compraventa de viviendas.

Los precios industriales, por su parte, aumentaron un 30,4% interanual, según los datos expuestos durante la presentación.

La licitación pública aumenta un 170%

Entre los indicadores con evolución positiva, la Cámara destaca que la licitación pública creció un 170,8%, hasta alcanzar los 1.186 millones de euros.

También apunta que el gasto turístico se encuentra un 47% por encima de los niveles registrados durante la pandemia, mientras el número de visitantes ha aumentado un 18% en ese mismo periodo.

El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, considera que las Islas afrontan 2027 desde una posición favorable, aunque con un escenario de costes elevado para hogares y empresas.

Afonso ha señalado que parte de las familias está recurriendo al ahorro acumulado para compensar el aumento de los precios y ha advertido de que un nuevo repunte energético podría alimentar la inflación y presionar de nuevo los tipos de interés.

La Cámara pide acelerar las decisiones en 2027

Sesé ha reclamado además que el calendario electoral no convierta 2027 en un "año perdido" para la economía y ha pedido a los próximos gobiernos mayor agilidad en la toma de decisiones.

La Cámara reclama mejorar la productividad, acelerar grandes infraestructuras, reducir los costes energéticos y afrontar el problema de la vivienda, que, según la institución, también está dificultando a algunas empresas encontrar trabajadores.

Asimismo, alerta del posible impacto de la reducción de los fondos europeos Next Generation y de cohesión y reclama reforzar instrumentos como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la internacionalización empresarial.