El Gobierno de Canarias ha propuesto destinar más de 2,6 millones de euros a financiar 44 proyectos de atención a la infancia y las familias desarrollados por 30 entidades sociales del archipiélago.

La resolución tiene todavía carácter provisional y corresponde a una convocatoria gestionada por la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

Los proyectos seleccionados abarcan actuaciones de acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, atención psicológica y socioeducativa a menores, prevención de situaciones de riesgo, conciliación familiar y laboral, participación infantil y apoyo a menores con discapacidad o necesidades específicas.

La convocatoria partía de 918.872 euros

La línea de ayudas contaba inicialmente con una dotación de 918.872 euros, pero posteriormente el crédito fue ampliado hasta superar los 2,6 millones.

Este incremento ha permitido elevar los recursos disponibles para financiar los proyectos presentados por las entidades sociales.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha defendido la colaboración entre la Administración autonómica y el tercer sector para prestar atención especializada a menores y familias.

Cinco días para aceptar o presentar alegaciones

El procedimiento ha sido declarado de urgencia, lo que reduce a la mitad los plazos ordinarios de tramitación.

Las entidades incluidas en la resolución provisional dispondrán de cinco días hábiles para aceptar expresamente la subvención, rechazarla, reformular sus propuestas o presentar alegaciones.

Una vez completados estos trámites, la Administración deberá dictar la resolución definitiva de la convocatoria.

Las ayudas están destinadas a proyectos cuyo objetivo sea la protección de los derechos de los menores, el apoyo a sus familias y la prevención de situaciones de vulnerabilidad social.