El nuevo decreto ley de medidas para la recuperación de La Palma amplía hasta diciembre de 2027 el plazo relacionado con los derechos del Posei para las explotaciones agrarias afectadas por la erupción y flexibiliza las opciones para reconstruir viviendas, fincas y negocios.

El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, ha explicado las principales modificaciones este jueves ante la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias.

Una de las novedades permite que los propietarios de explotaciones plataneras que hayan decidido no reconstruir puedan transmitirlas a otros productores junto con sus derechos y obligaciones, incluidas las ayudas del Posei y las cantidades de referencia.

Según Afonso, el plazo inicialmente vigente alcanzaba hasta diciembre de 2023 y posteriormente fue prorrogado primero hasta 2025 y ahora hasta finales de 2027.

Las fincas podrán reconstruirse en otras parcelas

El decreto permite además trasladar el derecho a reconstruir una explotación a otra parcela del mismo propietario, tanto dentro como fuera de las coladas volcánicas.

En el caso de una transmisión, el comprador deberá asumir el compromiso de reconstruir la explotación para mantener los derechos asociados.

La norma también modifica el procedimiento para actualizar los anexos territoriales y agrarios. Las consejerías competentes podrán adaptar la zonificación a la evolución de las condiciones de las coladas a partir de los informes elaborados por el Cabildo de La Palma.

Traslado de familias desde viviendas prefabricadas

Otro de los cambios afecta a las familias que todavía permanecen en viviendas prefabricadas.

El decreto permite su traslado provisional a viviendas convencionales promovidas por el Gobierno de Canarias, el Cabildo o los ayuntamientos, siempre que continúen cumpliendo las condiciones que dieron lugar al realojo.

La ocupación seguirá siendo temporal hasta que se produzca una adjudicación definitiva.

También se establece una compensación económica complementaria para aquellos propietarios cuyos terrenos queden definitivamente incluidos en la ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja y que, debido a esa protección, no puedan reconstruir en sus parcelas originales.

Negocios destruidos podrán trasladarse

La norma amplía asimismo las posibilidades para los inmuebles industriales, comerciales y turísticos destruidos por la erupción.

Sus titulares podrán reubicarlos en otras parcelas de La Palma, una opción que busca facilitar la recuperación de actividades económicas que no pueden reconstruirse en su emplazamiento original.

El decreto adapta así las reglas de reconstrucción aprobadas tras la erupción a la situación actual de las zonas afectadas, con nuevos plazos y alternativas para propietarios que todavía no han podido recuperar sus viviendas, explotaciones o negocios.