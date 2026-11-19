El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Gran Canaria ha celebrado el acto solemne de apertura del curso académico 2026-2027, un ejercicio ya en marcha en el que la institución consolida su crecimiento tras cerrar el año anterior con 3.180 matrículas en enseñanzas regladas y no regladas. La gran novedad de esta etapa es la ampliación de su catálogo formativo con la incorporación de dos nuevos grados —Ingeniería en Inteligencia Artificial y Filosofía, Política y Economía— junto a tres dobles titulaciones: Matemáticas y Física, Economía y Matemáticas, y Psicología y Criminología.

En el plano económico, la incorporación de estas titulaciones responde directamente a la demanda de talento cualificado por parte del tejido empresarial canario, inmerso en un proceso de diversificación más allá del sector servicios tradicional. Mientras que grados como Ingeniería en Inteligencia Artificial o los dobles itinerarios en Matemáticas, Física y Economía nutren de perfiles técnicos y analíticos a las empresas tecnológicas, financieras y turísticas radicadas en Gran Canaria, la doble titulación en Psicología y Criminología refuerza la capacitación de profesionales vinculados al ámbito jurídico, pericial y de seguridad pública en las islas. De este modo, el centro permite a trabajadores en activo recualificarse y cubrir vacantes de alta especialización sin necesidad de abandonar el archipiélago.

Durante el acto institucional, celebrado este miércoles, el director del centro en la isla, Juan José Rodríguez Guerra, desgranó el balance de actividad académica, destacando los más de 700 estudiantes inscritos en el grado de Psicología y los 130 alumnos del programa UNED Senior. Asimismo, felicitó a los 176 egresados de la quincuagésima promoción del centro por su constancia para compaginar estudios superiores con obligaciones laborales o familiares, y subrayó el compromiso de la institución con el rigor económico y las auditorías de gestión.

Morales reclama más financiación e independencia universitaria

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria y del Patronato de la UNED, Antonio Morales, aprovechó su intervención para respaldar las reivindicaciones financieras de las universidades públicas de Canarias y del conjunto del Estado con el fin de garantizar una docencia e investigación de calidad.

Morales defendió la necesidad de preservar la independencia de las instituciones académicas frente a presiones políticas o económicas, reivindicando su papel como espacio de pensamiento crítico ante la desinformación: "Necesitamos más que nunca una universidad que aporte conocimiento riguroso, contrastado, que ofrezca evidencias con las que contraponer y contradecir esa información inconsistente", señaló el dirigente insular, alertando además contra la radicalización social y la desvalorización de la ciencia.

Más de medio siglo de implantación en la isla

La jornada sirvió también para repasar la trayectoria histórica del centro asociado grancanario, uno de los pioneros de la UNED en España gracias a una colaboración con el Cabildo que se remonta a diciembre de 1972 y que ha permitido democratizar el acceso a la educación superior superando las barreras de la insularidad.

El acto de apertura concluyó con la lección inaugural a cargo del doctor Martín Hernández, centrada en las crisis matrimoniales y sus consecuencias jurídicas y sociales, ante una amplia representación institucional y de la comunidad universitaria de la isla.