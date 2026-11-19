Las Palmas de Gran Canaria ha renovado la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a municipios que desarrollan políticas relacionadas con la investigación, la innovación y la modernización de los servicios públicos.

La capital grancanaria obtuvo este reconocimiento por primera vez en 2022 y su renovación permitirá al Ayuntamiento continuar formando parte de la Red Innpulso, integrada por municipios que colaboran en proyectos y políticas vinculados a la innovación.

La candidatura presentada por el Consistorio incluye, entre sus principales actuaciones, la estrategia Horizonte Digital LPGC 2030, que contempla 120 proyectos distribuidos en siete ámbitos y una inversión municipal estimada de 52 millones de euros.

120 proyectos hasta 2030

Horizonte Digital da continuidad a la Agenda Digital Municipal 2021-2025 y agrupa actuaciones relacionadas con transformación digital, sostenibilidad y modernización de la Administración.

Entre las herramientas ya desarrolladas figura el Gemelo Digital de la ciudad, que utiliza información geográfica y datos para simular escenarios relacionados con movilidad, turismo o planificación urbana.

El Ayuntamiento incluye también entre sus iniciativas el Sandbox Urbano, destinado a probar soluciones tecnológicas en entornos reales, y la Oficina de Gobierno del Dato, centrada en la gestión y análisis de información municipal.

La candidatura recoge además proyectos de Compra Pública de Innovación, entre ellos sistemas de atención presencial asistida mediante robótica e inteligencia artificial.

La ciudad mantiene su presencia en la Red Innpulso

El concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización, Francisco Hernández Spínola, ha señalado que la renovación reconoce la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas a la gestión municipal y la colaboración con universidades, centros de investigación y empresas.

La estrategia incluye además actuaciones relacionadas con la gestión del agua, la movilidad, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático.

La renovación no supone una nueva aportación estatal de 52 millones de euros: esa cifra corresponde a la inversión estimada por el Ayuntamiento para desarrollar Horizonte Digital LPGC 2030, uno de los proyectos incluidos en la candidatura con la que la capital mantiene la distinción.