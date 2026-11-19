Las salidas de cayucos hacia Canarias se extienden cada vez más al sur de África occidental. A los puntos tradicionales de Marruecos, Mauritania y Senegal se suman Gambia, Guinea y Guinea-Bisáu, desde cuyas costas algunas embarcaciones afrontan travesías más largas y alejadas de las zonas habituales de vigilancia y rescate.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) atribuye este desplazamiento al refuerzo de los controles en los países desde los que partían tradicionalmente las embarcaciones. Las salidas se han diversificado y la ruta atlántica incorpora más puntos de partida en una franja costera cada vez más amplia.

Las salidas se extienden hacia el sur

La OIM observa que la presión de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha ido desplazando las partidas hacia países más meridionales. Gambia, Guinea y Guinea-Bisáu se han incorporado con mayor peso a los itinerarios hacia Canarias, que ahora parten de más lugares y cubren mayores distancias. Los puntos tradicionales siguen activos, junto a estas nuevas rutas más alejadas.

El uso de costas remotas y menos vigiladas complica la detección de las embarcaciones y la respuesta ante una emergencia. Los nuevos recorridos pueden añadir hasta 750 kilómetros a la travesía y alcanzar unos 2.200 kilómetros. El resultado es más tiempo en mar abierto y una mayor exposición a averías, falta de agua y cambios en las condiciones del océano.

La OIM teme que algunos cayucos queden a la deriva durante días y que se produzcan naufragios que no lleguen a conocerse. La distancia hasta las islas también puede retrasar la llegada de ayuda cuando una embarcación sufre una avería o se queda sin combustible.

La ruta suma casi 600 muertos o desaparecidos en 2026

Acnur calcula que cerca de 600 personas han muerto o desaparecido este año en la ruta atlántica hacia Canarias. La agencia advierte de que sus cifras son estimaciones mínimas, porque muchos incidentes en el mar nunca llegan a registrarse. En 2025, la OIM contabilizó 1.172 muertos o desaparecidos en el corredor, frente a 1.215 el año anterior, pese a que las llegadas a las islas cayeron un 62% entre ambos ejercicios.

Una de las tragedias más graves de este año ocurrió en julio, cuando las autoridades mauritanas rescataron a 38 supervivientes de un cayuco que había zarpado de Gambia. Al menos 143 personas permanecían desaparecidas y se temía que hubieran muerto después de casi 25 días a la deriva en el Atlántico, según Acnur.

La OIM advierte de que el desplazamiento de las salidas hacia el sur puede hacer que los próximos naufragios sean más difíciles de detectar y que aumente el número de personas desaparecidas sin que se conozca dónde se produjo el siniestro.