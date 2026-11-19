La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido a las peticiones de enviar la Armada a Canarias con reproches a PP y Vox. Les acusa de aprovechar políticamente la inmigración y les exige "rigor y seriedad". Sus declaraciones llegan después de que el archipiélago recibiera 11.037 inmigrantes en la primera quincena de noviembre, según el balance de Interior.

Robles se pronunció este miércoles en Villafranca de Córdoba, durante una atención a los medios vinculada a un encuentro del PSOE. Preguntada por el despliegue naval, recordó que la Armada tendría que rescatar a quienes encontrara en el mar y expresó su vergüenza ante el trato que ambos partidos dispensan a los inmigrantes.

Qué proponen PP y Vox para la Armada en Canarias

La petición que ha provocado la respuesta de Robles busca emplear medios militares para frenar las llegadas y actuar contra las redes de tráfico de personas. El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, reclamó el domingo 15 activar la Armada en aguas territoriales españolas alrededor de Canarias. Su planteamiento apuntaba a impedir la actividad de supuestos barcos nodriza que, según afirmó, remolcan los cayucos. Esa explicación de las travesías no quedó acreditada en su intervención.

Santiago Abascal concretó su propuesta el lunes en Santa Cruz de Tenerife: utilizar la Armada para vigilar el mar e interceptar embarcaciones vinculadas al tráfico de personas, con el objetivo de conducirlas al puerto seguro más cercano. El dirigente de Vox mencionó a Marruecos y Mauritania y rechazó que la respuesta consistiera en repartir por la península a quienes desembarcan en Canarias.

Abascal vinculó ese despliegue a las repatriaciones inmediatas y defendió modificar las leyes y los convenios internacionales que fueran necesarios para ejecutarlas. Su propuesta, por tanto, incluye cambios normativos que el propio candidato considera necesarios para aplicar su política migratoria.

Los refuerzos llegan después de las reclamaciones sanitarias

Robles recordó la obligación de rescatar a quienes se encuentren en el mar, pero no concretó en esas declaraciones qué apoyo adicional podría aportar Defensa. En El Hierro, la discusión sobre los medios disponibles venía acompañada de una denuncia concreta: el lunes 16, el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, reclamó al Estado los refuerzos sanitarios comprometidos la semana anterior y advirtió de que la presión sobre los profesionales resultaba insostenible.

Desde entonces se han producido avances. El BOE del miércoles 18 recoge 2,7 millones de euros para financiar los gastos sanitarios extraordinarios del SCS en El Hierro, dentro de un paquete de cinco millones que también incluye actuaciones portuarias y ayudas al Cabildo. La financiación está aprobada, aunque eso no acredita que el dinero ya se haya transferido.

Canarias también ha iniciado la instalación de dos puestos médicos avanzados junto al centro de atención temporal de extranjeros de San Andrés, con apertura prevista para este jueves. El dispositivo arrancaría con profesionales de El Hierro y refuerzos de Gran Canaria; para el fin de semana está prevista la incorporación de dos médicos y cuatro enfermeras del Servicio Vasco de Salud.

La respuesta avanza, por tanto, con financiación estatal y personal autonómico, pero después de que el SCS denunciara el incumplimiento de los compromisos de refuerzo. Durante esa espera, sus profesionales han tenido que afrontar la atención a los recién llegados con un hospital dimensionado para la población residente, precisamente la presión que el nuevo dispositivo busca aliviar.