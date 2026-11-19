El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la contratación de cinco promociones de vivienda protegida en Gran Canaria con una inversión prevista de 26,26 millones de euros. Las actuaciones permitirán construir 126 viviendas en Gáldar, Santa María de Guía y Santa Lucía de Tirajana, aunque todavía deberán superar el proceso de adjudicación y la ejecución de las obras antes de estar disponibles para las familias.

La cifra permite calcular un coste medio presupuestado de aproximadamente 208.400 euros por vivienda, incluyendo las plazas de garaje previstas y los conceptos incorporados a las licitaciones. No se trata del precio que pagarán los futuros adjudicatarios ni de una estimación exclusiva del coste de construcción de cada piso.

La operación llega en un momento en el que el acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales del archipiélago. La construcción de nuevas promociones públicas busca ampliar la oferta, pero entre el anuncio de una inversión y la entrega de las llaves existe un recorrido administrativo y técnico que puede prolongarse durante años.

Tres municipios y cinco promociones para ampliar la oferta

El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), dependiente de la Consejería que dirige Pablo Rodríguez, ha distribuido las actuaciones entre tres municipios del norte y sureste de Gran Canaria.

En Gáldar está prevista la construcción de 26 viviendas protegidas en la zona de El Roque, con un presupuesto de 5,08 millones de euros. El proyecto incorpora técnicas de construcción industrializada, una fórmula que puede facilitar la organización de los trabajos, aunque su efecto sobre los plazos deberá comprobarse durante la ejecución.

Santa María de Guía contará con una promoción de 45 viviendas en Pineda, cuyo presupuesto de licitación asciende a 9,81 millones de euros.

Por su parte, Santa Lucía de Tirajana suma otras 29 viviendas repartidas en dos actuaciones: 21 inmuebles en Casa Pastores y ocho en la calle Severo Ochoa. Ambas promociones representan una inversión conjunta de 6,28 millones de euros.

Las tres licitaciones mencionadas, junto con las dos actuaciones restantes del expediente, integran el programa de 126 viviendas y otras tantas plazas de garaje anunciado por el Ejecutivo.

Las empresas interesadas disponen hasta el próximo 23 de noviembre, a las 15:00 horas, para presentar sus ofertas.

Este plazo corresponde a la contratación de las obras, no a la solicitud de viviendas por parte de los ciudadanos.

Más presupuesto, pero las viviendas todavía deben construirse

El Ejecutivo autonómico ha situado la vivienda entre sus principales prioridades presupuestarias para 2027.

Según las cuentas presentadas por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, el Instituto Canario de la Vivienda dispondrá de 249 millones de euros el próximo ejercicio, cerca de un 26% más que en 2026.

De ese importe, 93,3 millones se destinarán a la construcción de vivienda pública; 84,7 millones, a subvenciones vinculadas al alquiler, la adquisición de vivienda y otros programas; y otros 51 millones, a rehabilitación y conservación del parque existente.

El Gobierno sostiene que actualmente existen 3.963 viviendas en distintas fases de desarrollo en el conjunto del archipiélago. De ellas, 1.307 corresponden a Gran Canaria y 1.116 a Tenerife.

Conviene distinguir estas cifras de las viviendas ya terminadas y disponibles. Una promoción en fase de planificación, licitación o construcción todavía no constituye una solución habitacional efectiva para una familia que necesita acceder hoy a un inmueble.

Las nuevas actuaciones de Gran Canaria representan una inversión relevante, pero también dejan abiertas preguntas fundamentales: cuándo comenzarán las obras, cuánto durarán, bajo qué régimen se adjudicarán las viviendas y qué requisitos deberán cumplir sus futuros ocupantes.

La respuesta a esas cuestiones permitirá medir el alcance real de las inversiones públicas más allá de las cantidades anunciadas.

Para las familias que esperan una vivienda asequible, el dato decisivo no será únicamente el presupuesto comprometido. Será la fecha en la que esas 126 viviendas puedan convertirse en hogares.