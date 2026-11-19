Mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema económico para las familias del archipiélago, las arcas autonómicas han encontrado en la compra de primera residencia una fuente constante de ingresos. El Gobierno de Canarias estima haber recaudado 131 millones de euros en impuestos vinculados a la adquisición de vivienda habitual entre julio de 2023 y julio de 2026. Así lo ha reconocido la consejera de Hacienda, Matilde Asián, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento autonómico.

En respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox, la responsable económica del Ejecutivo ha desglosado el origen de esa factura fiscal: 68,5 millones de euros proceden del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y otros 62,5 millones del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). La cifra, además, ni siquiera es exacta. Asián admitió que se trata de meras estimaciones, dado que la Agencia Tributaria Canaria carece de una casilla específica en sus modelos para identificar con precisión todas las compras de vivienda habitual, lo que obligó a calcular el volumen excluyendo operaciones de sociedades y no residentes.

El filtro de los 200.000 euros y la doble capa fiscal

Lejos de plantear un alivio tributario ante el encarecimiento del metro cuadrado, la Consejería de Hacienda ha cerrado la puerta a cualquier rebaja generalizada. Asián defendió que los beneficios fiscales deben limitarse a colectivos concretos y justificó el mantenimiento de la presión fiscal en la necesidad de financiar los servicios públicos esenciales, descartando extender los descuentos a inmuebles de mayor valor.

El problema de este planteamiento reside en el choque directo con la realidad del mercado inmobiliario canario. El IGIC reducido del 3 %, reservado a menores de 40 años, familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y familias monoparentales, exige cumplir dos filtros estrictos: una renta familiar máxima de 46.455 euros y un valor del inmueble que, con carácter general, no supere los 200.000 euros, ampliable a 300.000 o 400.000 euros solo en determinados supuestos de familias numerosas. En un archipiélago donde los precios de obra nueva y segunda mano en las zonas tensionadas superan con facilidad ese umbral, el límite de 200.000 euros convierte la bonificación en papel mojado para gran parte de la clase media trabajadora.

Un incentivo perverso para la Administración

A esta barrera de entrada se suma la complejidad del entramado tributario que soporta cada operación. Como recordó la propia consejera, las compraventas sujetas a IGIC y no exentas deben abonar además la cuota variable de Actos Jurídicos Documentados (AJD), mientras que las operaciones de segunda mano gravadas por el ITP tributan por la cuota fija. En ambos casos, el comprador se ve obligado a desembolsar miles de euros al contado antes siquiera de recibir las llaves, elevando artificialmente el ahorro previo necesario para acceder a una hipoteca.

El mecanismo genera una contradicción evidente: cada vez que la escasez de suelo y la parálisis urbanística disparan el precio de la vivienda en Canarias, la base imponible crece y la recaudación autonómica aumenta automáticamente sin necesidad de subir los tipos. Extraer 131 millones de euros en tres años a ciudadanos que únicamente intentan adquirir su hogar habitual supone penalizar el ahorro y la formación de patrimonio familiar. Mientras el Ejecutivo prefiera preservar ese flujo de caja en lugar de suprimir los impuestos a la primera vivienda, la Administración seguirá siendo la principal beneficiaria de la inflación inmobiliaria que dice combatir.