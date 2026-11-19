Santa Cruz de Tenerife ya está iluminada para la Navidad. Miles de personas se congregaron este jueves, 19 de noviembre, en la plaza de la Candelaria para asistir al tradicional encendido del alumbrado extraordinario, una de las citas más esperadas del calendario festivo de la capital tinerfeña.

La ciudad dio la bienvenida a las fiestas con un espectáculo musical protagonizado por artistas canarios y el encendido simultáneo de una instalación que reúne más de 2,3 millones de puntos LED, distribuidos por calles, plazas y espacios públicos.

El despliegue navideño ha supuesto una inversión municipal de 1.483.818,95 euros, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El acto comenzó a las 19:30 horas y estuvo presentado por Elvis SanFiel. Una obertura interpretada por un coro de voces blancas dio paso a las actuaciones de Nia, St. Pedro, Sergio Rivero y Anaé, que pusieron la banda sonora a una tarde marcada por la presencia de numerosas familias y visitantes.

El momento central llegó cuando el alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado por los concejales de Fiestas, Javier Caraballero, y Servicios Públicos, Carlos Tarife, accionó el interruptor que iluminó la capital.

Más de 116 kilómetros de guirnaldas en 400 puntos de la ciudad

La iluminación navideña de este año se extiende por 400 ubicaciones del municipio y está compuesta por 2.191 motivos luminosos y más de 116.000 metros de guirnaldas.

Esta última cifra equivale a más de 116 kilómetros de elementos decorativos repartidos por distintos barrios y espacios públicos de Santa Cruz.

El Ayuntamiento ha apostado por una instalación basada en tecnología LED, con un despliegue que busca reforzar el ambiente navideño tanto en el centro de la ciudad como en otras zonas del municipio.

La inversión de casi 1,5 millones de euros fue destacada por el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, quien defendió que permite ofrecer una iluminación comparable a la de otras grandes capitales europeas.

El presupuesto anunciado corresponde al alumbrado extraordinario. La información municipal no detalla en esta comunicación el desglose de los costes ni el consumo eléctrico previsto durante las fiestas.

El encendido también supone el inicio de un periodo especialmente importante para el comercio, la restauración y la actividad turística de Santa Cruz, aunque el impacto económico concreto de esta edición todavía está por determinar.

Santa Cruz abre seis semanas de celebraciones navideñas

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó durante el acto el componente emocional que tiene el encendido para varias generaciones de vecinos.

"Esta noche Santa Cruz vuelve a brillar encendiendo no solo nuestras calles, sino los recuerdos de todas las navidades que muchos de nosotros hemos vivido en nuestra ciudad", manifestó.

Por su parte, Javier Caraballero invitó a residentes y visitantes a recorrer las calles de la capital y disfrutar de las actividades previstas durante las próximas semanas.

La programación navideña se prolongará hasta el 6 de enero de 2027, coincidiendo con la celebración del Día de Reyes.

Durante este periodo, la capital tinerfeña desarrollará diferentes actividades festivas y culturales cuya información podrá consultarse en los canales oficiales del Ayuntamiento.

El calendario completo estará disponible en la web municipal de Fiestas, www.fiestasdesantacruz.com.

Con el encendido de este jueves, Santa Cruz inaugura oficialmente su temporada navideña y convierte nuevamente sus calles en uno de los principales escenarios de las celebraciones de fin de año en Tenerife.