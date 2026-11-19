El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife distribuirá 2.000 tarjetas de 50 euros para ayudar a las familias con menos recursos a comprar los regalos de Reyes de sus hijos. La iniciativa, puesta en marcha junto a la Fundación DinoSol, cuenta con una dotación total de 100.000 euros y permitirá que otros tantos niños puedan recibir regalos estas Navidades.

Las tarjetas podrán utilizarse en cualquiera de los establecimientos HiperDino de Canarias. Cada menor beneficiario dispondrá de una tarjeta de 50 euros, destinada a facilitar la compra de los regalos con motivo de la llegada de los Reyes Magos.

La distribución se realizará a través de los Servicios Sociales municipales, en coordinación con la Asociación BancoTeide y distintas entidades del tercer sector. Las familias no tendrán que presentar ninguna solicitud ni desplazarse para recoger la ayuda, ya que las tarjetas se entregarán directamente a través de las organizaciones con las que mantienen vinculación.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señaló que el objetivo es que ningún niño del municipio se quede sin disfrutar de la ilusión de los Reyes Magos. También reconoció que estas fechas suponen un esfuerzo económico añadido para muchos hogares y defendió la importancia de impulsar medidas de apoyo a las familias.

Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, destacó la coordinación entre el Ayuntamiento, la Fundación DinoSol, BancoTeide y las entidades sociales para hacer llegar las ayudas a quienes las necesitan.

Dos vías para distribuir las tarjetas

El Ayuntamiento ha establecido dos vías para repartir las 2.000 tarjetas. Las familias usuarias de los Servicios Sociales municipales que estén derivadas a entidades de reparto de alimentos recibirán la ayuda a través de la red coordinada por BancoTeide.

En el caso de las unidades familiares atendidas por entidades del tercer sector que gestionan recursos financiados por el Ayuntamiento, pero que no cuentan con esa derivación, serán las propias organizaciones las encargadas de entregar las tarjetas.

La campaña de Reyes 2026 busca aliviar parte de los gastos que afrontan los hogares con menos recursos durante las fiestas y facilitar que los menores puedan acceder a sus regalos en unas fechas especialmente señaladas.