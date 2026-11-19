La Gendarmería Nacional de Senegal ha detenido a 46 migrantes indocumentados —a los que las autoridades locales denominan "candidatos a la emigración irregular"— y a cuatro presuntos traficantes de personas en dos operaciones policiales desarrolladas esta semana en la región de Dakar para frenar las salidas clandestinas de cayucos rumbo a Canarias.

Según el balance oficial difundido por el cuerpo policial senegalés a través de sus canales oficiales, el primer dispositivo tuvo lugar el pasado lunes 16 de noviembre en el distrito pesquero de Yoff Ndenatte, en la capital senegalesa. En esa intervención, los agentes arrestaron a 15 migrantes —entre ellos tres mujeres— y a un supuesto organizador de la travesía, todos de nacionalidad senegalesa, además de incautarse de un motor fueraborda, un dispositivo GPS, una decena de documentos de identidad y 175.000 francos CFA en efectivo —unos 267 euros—.

Material náutico y víveres listos para zarpar al sur de Dakar

La segunda redada se ejecutó un día después, el martes 17 de noviembre, en la localidad costera de Toubab Dialaw, situada al sur de Dakar. Efectivos de la brigada territorial de Yenne interceptaron a otras 34 personas antes de que pudieran hacerse a la mar: 31 migrantes y tres presuntos traficantes de personas. Durante el registro, los gendarmes confiscaron un motor de 40 caballos de fuerza, un GPS, una brújula y abundante provisión de víveres preparados para afrontar la ruta atlántica.

Estas detenciones en tierra coinciden con un intenso despliegue naval frente a las costas de África Occidental. Entre el lunes y el martes, unidades de la Armada de Senegal rescataron en aguas abiertas a otras 1.424 personas que viajaban a bordo de nueve cayucos —siete de ellos interceptados frente al litoral atlántico con 1.103 ocupantes y otros dos en el delta del río Saloum con 217 migrantes—, apenas diez días después de que el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajara a Dakar para reclamar mayor control fronterizo en origen.

Un giro drástico en el balance anual: 11.037 llegadas en solo quince días

Los operativos en Senegal se producen en pleno cambio de tendencia en la ruta atlántica. Según el último balance quincenal del Ministerio del Interior, Canarias recibió 11.037 inmigrantes irregulares a bordo de 106 embarcaciones únicamente entre el 1 y el 15 de noviembre —casi el doble que en todo octubre (6.194)—, tras encadenar jornadas récord como la del pasado sábado 14, cuando fueron rescatadas 1.580 personas en un solo día.

Este aluvión ha dado la vuelta por completo a la estadística anual: si hasta el 31 de octubre el archipiélago registraba un descenso del 5,5 % respecto al año anterior, el acumulado hasta el 15 de noviembre se dispara hasta las 24.364 llegadas, un 65,9 % más que en el mismo periodo de 2025, concentrando ya más de la mitad de toda la inmigración irregular que accede a España.