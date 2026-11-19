La Laguna se prepara para celebrar el próximo sábado 28 de noviembre una nueva edición de La Noche en Blanco con la música como uno de sus principales atractivos. La programación contará con artistas de proyección nacional como Siloé y M-Clan, junto a una amplia representación del talento canario, con nombres como El Vega, Los Sabandeños, Los Vinagres y Ruts & La Isla Music.

Uno de los conciertos más esperados será el de Siloé, la banda vallisoletana que consiguió agotar en apenas 48 horas las entradas de su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid. El grupo actuará a las 21:15 horas en la Torre de la Concepción, en uno de los momentos destacados de la jornada.

La música canaria tendrá también un papel protagonista. El artista El Vega actuará a las 13:30 horas en la Torre de la Concepción, mientras que Los Sabandeños ofrecerán un concierto a las 21:00 horas en el Teatro Leal, con entrada. Por su parte, Los Vinagres llevarán su particular sonido desde La Palma hasta la plaza del Cristo a las 21:30 horas.

La programación incluirá además a Ruts & La Isla Music, que actuará a las 13:00 horas en la plaza Hermano Ramón, y Atlantic Soul Band, a las 19:30 horas en la plaza de la Junta Suprema. A estos nombres se suman Baldosa y Aldara, a las 20:00 horas en la Torre de la Concepción y la plaza Hermano Ramón, respectivamente; Simón Salinas, a las 20:30 horas en la plaza del Cristo, e Isa Izquierdo, a las 21:15 horas en la plaza Hermano Ramón.

M-Clan y la música urbana también estarán presentes

El cartel reunirá igualmente a otras formaciones del panorama nacional. M-Clan llevará su rock a la plaza del Cristo a las 23:00 horas, mientras que Mambo Jambo actuará a las 22:00 horas en la plaza de la Junta Suprema. Este mismo escenario recibirá a Wax Boogie a las 20:45 horas.

La música urbana tendrá su espacio con el Chacho Eco Fest, que arrancará a las 20:00 horas en la plaza Víctor Zurita, en el Cuadrilátero. Milkas + Zaik, Akadebellaka, Kabasaki, Hecky y La Mano de Oro forman parte de esta propuesta.

La jornada contará también con agrupaciones y artistas vinculados a la escena local, como la Agrupación Folclórica Real Hespérides, el Orfeón La Paz y su Orquesta de Pulso y Púa. Además, Etel Santos, Ellen O y Toñako Ixah participarán en la iniciativa 'Canciones desde la ventana', que llevará actuaciones musicales a distintos establecimientos del centro histórico.

Psicodelic Laguna y Guachipandixie, Lula Mora, Maurizio Delrio y el taller de jive de Sixteen Tons completan una programación que se extenderá desde la mañana hasta la noche. La Caliente cerrará la oferta musical de la Torre de la Concepción a partir de las 23:00 horas.

La Noche en Blanco volverá a combinar música, cultura y actividad comercial en las calles del casco histórico. El Ayuntamiento de La Laguna busca atraer a vecinos y visitantes a los establecimientos y negocios locales durante una jornada que reunirá diferentes estilos musicales y varias generaciones de artistas.