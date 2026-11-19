El candidato de Primero Canarias-Coalición Canaria al Congreso por Las Palmas, Teodoro Sosa, ha situado la conectividad y el transporte entre sus compromisos para las elecciones generales del 29 de noviembre y ha prometido defender la continuidad del descuento del 75% para residentes y de la gratuidad de las guaguas.

Sosa ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con representantes de la empresa de transporte Global, donde ha defendido que ambas medidas compensan los sobrecostes derivados de la insularidad y la lejanía de Canarias.

El candidato nacionalista ha reclamado además que la gratuidad del transporte público terrestre quede blindada de manera permanente y que sea el Estado quien asuma íntegramente su financiación.

Reclama otros 40 millones para las guaguas

La financiación estatal destinada actualmente a la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje en Canarias asciende a 120 millones de euros.

Sosa sostiene, sin embargo, que el coste total de la medida alcanza los 160 millones anuales y que los cabildos están asumiendo la diferencia. Por ello, plantea reclamar al próximo Gobierno de España que eleve su aportación hasta cubrir el coste completo.

El candidato asegura también que el Estado mantiene una deuda de 75 millones de euros con el Cabildo de Gran Canaria, una cifra que ha utilizado para reclamar el cumplimiento de los compromisos financieros en materia de transporte.

Según los datos aportados por la candidatura, desde la puesta en marcha de la gratuidad el número de pasajeros de guagua en Canarias ha pasado de 66 millones a 104 millones de usuarios.

Sosa considera que el incremento ha permitido reducir el uso del vehículo privado y contener una mayor congestión en las carreteras de Gran Canaria y Tenerife.

El 75% para residentes

El candidato también ha prometido mantener el descuento del 75% para residentes canarios en los desplazamientos aéreos y marítimos con el resto del territorio nacional.

Sosa ha defendido que la bonificación constituye una compensación por las dificultades de conectividad derivadas de la condición insular y ha rechazado que pueda plantearse una reducción de esta medida.

La candidatura nacionalista propone asimismo modificar la financiación de los trayectos marítimos entre islas, donde reclama que el Estado asuma un 75% de la bonificación en lugar del 50% previsto actualmente.

Primero Canarias-Coalición Canaria convierte así la financiación del transporte y la conectividad en uno de los asuntos que asegura que llevará al Congreso si obtiene representación tras las elecciones del 29-N.