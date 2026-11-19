Un hombre de 44 años ha fallecido y otro de 29 ha resultado herido tras una colisión entre una motocicleta y un coche registrada este jueves en la TF-1, a la altura de Guía de Isora.

El accidente se produjo sobre las 06:34 horas, en sentido Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Tras recibir la alerta, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a los dos afectados. El hombre de 44 años falleció como consecuencia del accidente.

El segundo afectado, un joven de 29 años, presentaba diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladado al Hospital del Sur.

Por el momento no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión.