Un hombre de 30 años ha resultado herido en estado crítico tras la colisión entre un furgón y un camión registrada este jueves en la TF-1, a la altura de Guía de Isora, en Tenerife.

El accidente se produjo sobre las 06:42 horas, en sentido Santiago del Teide, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Tras recibir la alerta, el 112 movilizó a los servicios de emergencia hasta el lugar del choque.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife tuvieron que extraer del interior del furgón a su conductor, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y presentaba traumatismos de carácter grave.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al afectado y consiguió trasladarlo en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el accidente también resultó herida una mujer de 23 años, que presentaba lesiones de carácter moderado. Tras ser atendida por los sanitarios, rechazó su traslado a un centro hospitalario.

Por el momento no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias que provocaron la colisión.