Una mujer de 52 años ha resultado herida este jueves tras ser atropellada por un tranvía en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife.

El suceso se produjo a la altura del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en la avenida Príncipes de España, según ha informado el Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Tras recibirse una alerta por el atropello de una persona en un incidente en el que estaba involucrado el tranvía, se desplazaron hasta el lugar patrullas de la Policía Local y efectivos de bomberos.

También acudieron recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendieron a la mujer y posteriormente procedieron a su traslado a un centro hospitalario.

Por el momento no se han facilitado datos sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el atropello.

Los servicios de emergencia permanecieron en la zona mientras se trabajaba para restablecer la normalidad de la circulación.