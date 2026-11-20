Alejandro Sanz comenzará en Tenerife la parte española de su gira '¿Y Ahora Qué+?' con un concierto el próximo 12 de junio de 2027 en el Estadio Francisco Peraza, conocido como La Manzanilla, en La Laguna.

La actuación será la primera de las doce fechas previstas en España durante el verano de 2027, según ha informado la organización.

Las entradas saldrán a la venta el próximo martes 24 de noviembre a las 9:00 horas, hora canaria, a través de Entradas.com y El Corte Inglés.

Tenerife, primera parada de la gira española

El concierto llegará después del recorrido internacional del artista, que, según los datos proporcionados por los organizadores, ha incluido 76 actuaciones, 69 de ellas con todas las localidades vendidas.

El repertorio de la nueva gira combinará canciones de su último trabajo, ¿Y Ahora Qué+?, con algunos de los temas más conocidos de su trayectoria.

El álbum recibió recientemente el Latin Grammy al mejor álbum pop contemporáneo, que eleva a 25 los premios de la Academia Latina de la Grabación obtenidos por el cantante.

Alejandro Sanz suma además cuatro premios Grammy y fue reconocido en 2017 como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

Desde la publicación de Viviendo deprisa en 1991, el artista ha desarrollado una carrera internacional con trabajos publicados en España, Latinoamérica y Estados Unidos y colaboraciones con cantantes como Shakira, Alicia Keys, Juanes, Laura Pausini o Juan Luis Guerra.

La actuación de La Laguna servirá así como punto de partida del recorrido de Alejandro Sanz por España durante el verano de 2027, antes de continuar con las restantes fechas previstas en el país.