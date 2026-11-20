El Gobierno de Canarias ha activado un nuevo régimen sancionador que eleva hasta los 600.000 euros las multas para quienes obliguen a movilizar a los servicios de emergencia en costas, barrancos, senderos o zonas de montaña tras cometer una imprudencia o negligencia. La medida, aprobada mediante decreto ley por el Consejo de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), incorpora el nuevo artículo 39 ter a la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y supone, en la práctica, una doble penalización económica para el ciudadano rescatado.

Y es que estas sanciones administrativas son independientes y acumulables a la tasa por prestación de servicios de rescate que ya aplica la comunidad autónoma cuando se acredita temeridad o desobediencia ante alertas meteorológicas. Según las tarifas oficiales vigentes, cada hora de vuelo de un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) tiene un coste de 2.000 euros, a lo que se suman 36 euros por hora y rescatador aéreo, 300 euros por hora de Puesto de Mando Avanzado y el despliegue de vehículos terrestres, situando una intervención estándar por encima de los 4.200 euros antes incluso de abrirse el expediente sancionador.

Tres tramos de sanción según el riesgo para los equipos

El texto publicado en el BOC aclara que sufrir un accidente fortuito en la naturaleza no conlleva sanción automática, pero establece tres escalones punitivos cuando se acredite negligencia:

Infracciones leves (de 100 a 3.000 euros): Imprudencia simple o negligencia leve que obligue a movilizar un dispositivo de rescate sin generar un peligro particular para los profesionales ni los medios empleados.

Infracciones graves (de 3.001 a 100.000 euros): Imprudencia simple o leve que sí ponga en riesgo al personal interviniente o al material desplegado.

Infracciones muy graves (de 100.001 a 600.000 euros): Imprudencia o negligencia graves que comporten un riesgo grave o causen daños a los equipos de emergencia, sin necesidad de que ningún rescatador llegue a resultar herido. En este tramo máximo queda excluida, además, la reducción del 50 % por pronto pago voluntario.

La normativa estipula que la recaudación obtenida por estas multas deberá destinarse íntegramente a mejorar y dotar los servicios de protección civil y emergencias del archipiélago, mientras que el teléfono único 112 recuerda a la población que el temor a una eventual sanción no debe retrasar nunca una llamada de auxilio ante una emergencia real.

Polémica ciudadana por la presión fiscal y el contraste con el salvamento en el mar

La entrada en vigor de este régimen sancionador ha generado un intenso debate en redes sociales y entre usuarios habituales del medio natural en las islas. Numerosos mensajes virales han cuestionado el rigor recaudatorio y punitivo aplicado a residentes y visitantes nacionales que sufren un percance en el archipiélago frente al desembolso que asumen las arcas públicas en los operativos de rescate marítimo vinculados a la crisis migratoria, que acumula más de un millar de embarcaciones auxiliadas en lo que va de año en la ruta atlántica.

Desde el punto de vista jurídico y competencial, ambos supuestos responden a marcos legales distintos: mientras que las sanciones por imprudencias en tierra y litoral inmediato dependen del régimen autonómico de Protección Civil del Ejecutivo canario, los rescates en alta mar corresponden a Salvamento Marítimo —organismo estatal adscrito al Ministerio de Transportes— bajo el amparo de los convenios internacionales de búsqueda y salvamento marítimo (SAR), que obligan a auxiliar cualquier embarcación en peligro sin repercutir tasa alguna a los rescatados. No obstante, el contraste entre ambos escenarios ha reavivado las críticas de sectores ciudadanos que reclaman mayor proporcionalidad y transparencia en el destino de los recursos públicos en Canarias.