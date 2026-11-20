El Gobierno de Canarias ha ordenado pagar 12,7 millones de euros a los afectados por la erupción de La Palma para compensar 278 construcciones agrarias, cuartos de aperos y estanques. Con esta nueva orden, la Consejería de Presidencia cifra en 404 las edificaciones de este tipo ya abonadas, incluidas las 126 pagadas anteriormente.

La partida procede de los 100 millones de euros del superávit canario destinados a la recuperación de la isla, según ha explicado la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto. El Gobierno regional también prevé emplear ese fondo en pagos por la retirada de cenizas, el Pepac y otras compensaciones a los afectados.

La Consejería no desglosa las compensaciones

Presidencia informa de que quedan otras 33 construcciones pendientes de pago. Atribuye esos casos a causas ajenas a la Administración y afirma que tramitará las compensaciones cuando los propietarios entreguen la documentación requerida. El comunicado no concreta qué documentos faltan en cada expediente ni fija un calendario para completar los pagos. Tampoco detalla cuánto corresponde a cada inmueble o cómo se reparte el dinero entre los distintos tipos de construcción.

La Comisión Mixta no alcanza un acuerdo

Barreto ha sostenido que Canarias ha tenido que recurrir a fondos propios ante la falta de transferencias estatales. Según la consejera, el Gobierno autonómico ha destinado 400 millones de euros a compensar a los afectados por el valor de lo perdido. También afirmó que Canarias ha añadido 200 millones de su superávit en los últimos dos años.

La financiación volvió a centrarse en la Comisión Mixta para la Reconstrucción de La Palma, celebrada el 12 de noviembre. La reunión terminó sin acuerdo sobre la transferencia de los 300 millones que el Ejecutivo canario reclama por las aportaciones estatales de 2024, 2025 y 2026. Tampoco hubo compromiso para prorrogar en 2027 la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en la isla.