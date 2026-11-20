La patronal CEOE Tenerife y la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro (APYME El Hierro) han pedido a las administraciones que creen una mesa de trabajo para acordar medidas de apoyo ante la llegada de embarcaciones a las islas. Su propuesta incluye un plan de choque para reducir el impacto sobre la economía y los servicios de El Hierro.

Las dos organizaciones han dirigido su petición al Gobierno central, al de Canarias, a los cabildos de Tenerife y El Hierro y a los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar. Reclaman que las medidas cuenten con financiación extraordinaria para no reducir las partidas destinadas a servicios esenciales e inversiones ya previstas.

Deducciones fiscales para los residentes en El Hierro

Entre sus propuestas figura una deducción del 60% en el IRPF para quienes tengan su residencia habitual y efectiva en la isla. La medida reduciría la carga fiscal de los residentes que cumplan esas condiciones.

También piden bonificar el 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social. La reducción se aplicaría tanto a las cuotas que pagan las empresas como a las de los autónomos, incluidos los profesionales del régimen especial del mar.

Reclaman apoyo para los sectores afectados

CEOE Tenerife y APYME El Hierro advierten de que la atención a las llegadas no debe recaer de forma desproporcionada sobre la isla, que afronta las limitaciones propias de la doble insularidad, su menor población y las dificultades de conectividad. Consideran que la movilización constante de recursos puede reducir la capacidad de respuesta local y piden una planificación a medio plazo.

También reclaman medidas para proteger el turismo, el comercio, la hostelería y la pesca artesanal. Para que puedan concederse ayudas compatibles con la normativa, proponen documentar los perjuicios sufridos por estos sectores. Además, piden que se atiendan las particularidades de las islas verdes dentro del Régimen Económico y Fiscal (REF) y que las administraciones fijen plazos y rindan cuentas sobre sus actuaciones.