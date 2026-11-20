La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto al concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, ha presentado este jueves el proyecto de Presupuestos Generales para 2027, las últimas cuentas del mandato antes de las elecciones municipales de mayo de ese año. El Ayuntamiento eleva el gasto hasta los 543,85 millones de euros —frente a los 544,98 millones previstos en ingresos—, lo que supone un incremento de casi 100 millones de euros respecto al inicio de la legislatura en 2023 (+21,8 %) y eleva el volumen total del sector público local hasta los 738 millones de euros.

Aunque el equipo de gobierno socialista presenta el documento como unas cuentas históricas centradas en los barrios, los servicios públicos y la vivienda, el desglose de las partidas revela que el esfuerzo inversor real apenas representa una décima parte del presupuesto municipal. De los 85,56 millones consignados en los capítulos de capital, solo 53,13 millones de euros corresponden a inversiones reales directas —financiadas en parte con casi 15 millones de subvenciones de otras administraciones—, mientras que el grueso del presupuesto vuelve a concentrarse en gasto corriente y estructura administrativa.

Más dinero para Carnaval y promoción que para reforzar la limpieza

Uno de los aspectos más llamativos del reparto presupuestario para el ejercicio electoral de 2027 es el peso que ganan las partidas vinculadas a actos festivos y proyección institucional frente a los servicios básicos en los barrios. El área agrupada bajo el epígrafe de Higiene Urbana y Carnaval alcanza los 92 millones de euros tras registrar una subida de 7,8 millones respecto a 2026; sin embargo, dentro de ese incremento, la partida específica de Limpieza apenas crece en 2,9 millones (+3,65 %), a pesar de las reiteradas quejas vecinales por el estado de las calles y la recogida de residuos en la capital grancanaria.

En paralelo, la sociedad municipal Promoción de la Ciudad —encargada de la organización del Carnaval, las fiestas y la proyección exterior del Consistorio— dispara su dotación en 4,6 millones de euros, lo que supone una subida del 20,9 % en un solo año. Una mezcla de conceptos que se repite en el bloque de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados, Salud y Fiestas (53,6 millones), donde el gobierno municipal vuelve a integrar los festejos dentro de la misma área de gestión que la atención social.

Promesas de vivienda y contradicciones en las cifras sociales

En materia de Vivienda, Darias se ha jactado de haber acumulado 100 millones de euros durante los cuatro años de mandato —con una dotación de 25 millones para 2027 y cerca de 2 millones en ayudas al alquiler—, si bien las promociones enumeradas por el propio Ayuntamiento en toda la legislatura (de 27, 36, 74, 131, 115 y 152 inmuebles) suman apenas 535 viviendas públicas en una ciudad de casi 380.000 habitantes con miles de familias en lista de espera.

Asimismo, el documento difundido por el Consistorio incurre en varias imprecisiones contables al cifrar en un punto 37 millones de euros la dotación de Bienestar Social para 2027 y elevarla tres párrafos después a 47,3 millones en atención social, además de duplicar el epígrafe del área de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas con dos asignaciones distintas (96,6 y 38 millones). Por su parte, empresas y organismos como Guaguas Municipales gestionarán 98 millones de euros —con dos millones más de aportación municipal— y el Instituto Municipal de Deportes superará los 20 millones en un presupuesto con el que el Gobierno de Darias fía al gasto público su balance de final de mandato.

Subvenciones al tercer sector bajo la lupa de la oposición

El avance presupuestario difundido por el equipo de gobierno tampoco detalla el reparto nominativo de las subvenciones a entidades privadas, ONG o colectivos de Igualdad, partidas que quedan englobadas de forma genérica dentro de los 47,3 millones de euros de atención social —donde el Consistorio cita expresamente la "cofinanciación de tercer sector"— y en los 32,42 millones consignados para transferencias de capital. Tras su aprobación inicial en Junta de Gobierno, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria —Partido Popular y Vox— examinarán ahora los anexos detallados del expediente antes de su debate plenario, tras haber denunciado de forma reiterada durante el mandato el crecimiento del gasto corriente, las ayudas de corte ideológico y el desfase entre lo presupuestado y la ejecución real de las obras en los barrios.