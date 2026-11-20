El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente regional del PP, Manuel Domínguez, ha defendido este viernes una inmigración "regular y ordenada" y ha asegurado que el reciente repunte de llegadas a El Hierro ha afectado a la actividad económica y a la vida cotidiana de La Restinga.

Domínguez ha realizado estas declaraciones durante la visita a la isla del presidente nacional del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, dentro de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El dirigente canario sostiene que la situación migratoria ha "trastocado" durante los últimos años la forma de vida del núcleo costero y ha afirmado que ha provocado el cierre de negocios e incluso que algunos residentes hayan decidido marcharse.

Domínguez reclama frenar las llegadas irregulares

El presidente del PP canario ha defendido que España mantenga una política que permita la entrada de inmigrantes de manera legal y vinculada, entre otros aspectos, al trabajo y la integración.

"No puedo estar en contra de la inmigración, pero que sea regular, ordenada", ha afirmado Domínguez, que recordó que nació en Caracas después de que su familia emigrara a Venezuela.

El vicepresidente autonómico ha señalado que el objetivo de su formación es reducir las llegadas irregulares y ha insistido en el componente humanitario de la ruta atlántica, donde durante los últimos años se han producido naufragios y fallecimientos.

Domínguez también ha agradecido a los vecinos de La Restinga la respuesta mantenida ante los episodios de mayor presión migratoria y ha defendido que el fenómeno afecta tanto a las personas que realizan la travesía como a la población residente.

Feijóo lleva la campaña a La Restinga

La visita de Feijóo a El Hierro forma parte de su agenda electoral en Canarias y se produce después del fuerte incremento de llegadas registrado durante noviembre.

Domínguez ha cuestionado que la situación del muelle pueda considerarse normalizada y ha vinculado la presencia del candidato popular en La Restinga al compromiso de su formación de introducir cambios en la política migratoria si llega al Gobierno.

El dirigente del PP ha asegurado que la formación pretende afrontar el control migratorio como una de sus prioridades, con especial atención a territorios fronterizos como Canarias y a núcleos directamente afectados por las llegadas como La Restinga.