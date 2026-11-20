Las Palmas de Gran Canaria dará comienzo a su programación navideña el próximo jueves 26 de noviembre con el encendido de la iluminación en la plaza de Santa Ana y una actuación del cantante canario St. Pedro.

La ciudad contará con alrededor de dos millones de luces led y ofrecerá espectáculos lumínicos diarios en la plaza de Santa Ana y la calle Mayor de Triana a las 19:30 horas.

De jueves a domingo habrá además un segundo pase a las 20:30 horas, según la programación presentada por el Ayuntamiento.

Mercado y atracciones desde el 4 de diciembre

El 4 de diciembre abrirá en el parque Santa Catalina la denominada Ciudad de la Navidad, con un mercado navideño y una feria de atracciones situada en la zona de El Refugio.

La plaza de Canarias, detrás del edificio Miller, acogerá durante estas fechas conciertos de grupos como La Trova, Los Salvapantallas, Los Lola, Los Aseres, Los 600 o Maldita EGB, entre otros.

También se han programado tributos a Mecano y Maná y actuaciones de distintos DJ.

Para el público infantil, el Teatro Pérez Galdós acogerá del 26 al 28 de diciembre el espectáculo Zenicienta by Zalakadula.

La Banda Sinfónica Municipal ofrecerá además el concierto Las Navidades del nuevo Harry Potter en la plaza de Santa Ana.

El nacimiento de San Telmo abrirá el 11 de diciembre

El tradicional nacimiento del parque San Telmo será inaugurado el 11 de diciembre.

La programación incluye también el Concierto de Navidad de Los Gofiones, actuaciones de la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias y de la Banda Sinfónica Municipal, además de una nueva edición de Música en el corazón de Vegueta.

Fiesta de Fin de Año y llegada de los Reyes

El recinto de Santa Catalina acogerá el 31 de diciembre, entre las 22:00 y las 5:30 horas, la celebración municipal de Fin de Año.

A las 23:59 horas está previsto el lanzamiento de fuegos artificiales desde Los Muellitos, en La Cícer.

La programación concluirá con los actos de Reyes. Sus Majestades llegarán el 5 de enero a la Base Naval y posteriormente participarán en la cabalgata, que partirá desde la calle Juan Rejón y finalizará en el parque San Telmo.

La víspera de Reyes contará además con conciertos en el entorno comercial de Triana hasta la medianoche.