La presión migratoria sobre las Islas Canarias ha entrado en una nueva fase de aceleración sostenida. Entre el 1 y el 15 de noviembre, el Archipiélago ha contabilizado 11.037 llegadas irregulares por vía marítima, una cifra que eleva el repunte acumulado desde principios de año al 65,9%. En el conjunto de España, las entradas ilegales ascienden ya a 44.238 personas, un 39,4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Detrás de este incremento no hay un fenómeno espontáneo, sino una combinación precisa de incentivos legislativos mal diseñados, redes criminales profesionalizadas y una utilización calculada de los flujos humanos como herramienta de negociación geopolítica.

Uno de los vectores más reveladores de esta oleada es el éxodo creciente de población saharaui procedente de los campamentos de Tinduf. Según fuentes saharauis consultadas por el medio Yabiladi, las salidas hacia las Islas se han intensificado mediante embarcaciones precarias que zarpan desde aguas territoriales mauritanas. El operativo responde a una estructura logística cerrada: mafias dedicadas al tráfico ilícito de personas mantienen intermediarios tanto en los campamentos de Tinduf como en Mauritania para coordinar el traslado hasta la costa y el embarque hacia territorio español.

Al pisar suelo canario, estos migrantes siguen un protocolo definido para burlar la trazabilidad administrativa. Se identifican ante las autoridades españolas como ciudadanos mauritanos, dificultando así la verificación de su origen real y entorpeciendo cualquier eventual expediente de devolución.

El incentivo de la ley de nacionalidad

El detonante de este desplazamiento específico apunta directamente al boletín oficial. El proyecto de ley impulsado en España para facilitar la concesión de la nacionalidad a los saharauis residentes en Tinduf exige, en su redacción actual, que los solicitantes acrediten dos años de residencia en territorio español. Desde la lógica de los incentivos, la norma opera como un catalizador inmediato: al condicionar el acceso a la ciudadanía a la presencia física en España, empuja a miles de personas a financiar a las redes de tráfico para cruzar la frontera de forma irregular y activar cuanto antes el cómputo de residencia.

Mientras el legislador diseña medidas sin evaluar sus efectos secundarios sobre la frontera sur, el Archipiélago asume en solitario el impacto operativo, presupuestario y de seguridad de un efecto llamada perfectamente previsible. La falta de control efectivo en la ruta atlántica convierte a Canarias en el eslabón más vulnerable de la frontera exterior europea.

Chantaje geopolítico desde África Occidental

Al flujo procedente de Tinduf y Mauritania se suma un giro estratégico en los puntos de partida. Durante el último mes, más de 9.000 personas han alcanzado las costas canarias, con un protagonismo creciente de las salidas desde Senegal y Gambia, desplazando el eje tradicional mauritano. Diversos expertos advierten de que los gobiernos de origen y tránsito emplean la gestión de sus fronteras como moneda de cambio para arrancar concesiones financieras, comerciales o diplomáticas a la Unión Europea.

A este tablero geopolítico, donde la debilidad diplomática de Madrid y Bruselas premia la presión sobre el Archipiélago, se añaden factores estructurales en el Sahel y África Occidental. La inestabilidad política y económica en Senegal y Burkina Faso, los conflictos armados en Mali y el repunte de mujeres que huyen de la violencia, la trata o los matrimonios forzosos alimentan la oferta de unas mafias que venden falsas expectativas de acceso a Europa. Con unas condiciones marítimas más favorables propiciadas por el fenómeno de El Niño, la ruta canaria consolida su papel como principal puerta de entrada irregular, dejando a las Islas expuestas a un pulso exterior sin respuesta firme por parte del Estado.