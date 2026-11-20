El PSOE mantiene la convocatoria del mitin de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres para este sábado, 21 de noviembre, en el terrero de lucha Santiago Yanes de Puerto de la Cruz sin contar, según la información facilitada a Libertad Digital Canarias, con autorización del Ayuntamiento ni con un informe municipal favorable sobre el plan de seguridad. A esa situación se suma la denegación de la solicitud de utilización del espacio por parte de la Junta Electoral de Zona de La Orotava.

El problema en la tramitación municipal tiene su origen en la presentación tardía de la documentación. Según los datos trasladados a este periódico, los organizadores entregaron el plan de seguridad sin respetar la antelación exigida para que los servicios técnicos pudieran examinarlo. El técnico municipal habría emitido un informe desfavorable al no disponer del tiempo necesario para realizar esa evaluación.

Por tanto, el acto cuenta con un plan presentado por sus promotores, pero carece del correspondiente informe favorable del Ayuntamiento. La entrega del documento no implica que la Administración haya revisado y avalado las medidas previstas para la celebración del encuentro.

De acuerdo con esa misma información, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz tampoco ha concedido la autorización para celebrar el evento. Pese a ello, el PSOE está difundiendo una convocatoria que cita a militantes y simpatizantes a las 11:30 horas en el recinto portuense, con la participación anunciada de Sánchez y Torres y bajo el lema «La fuerza de la gente».

La situación administrativa presenta, además, otro obstáculo. La Junta Electoral de Zona de La Orotava ha denegado la solicitud socialista de utilización de espacios para actos de campaña presentada el 18 de noviembre. Según la información recibida por este periódico, esa petición comprende el emplazamiento elegido para el mitin.

El oficio explica que los lugares solicitados no figuraban entre los aprobados en el acta del 19 de octubre para la celebración gratuita de actos electorales. Por ese motivo, la Junta rechaza la solicitud, aunque deja abierta la posibilidad de que el PSOE tramite el uso del espacio ante el Ayuntamiento correspondiente.

Esa alternativa no constituye por sí misma un permiso para celebrar el encuentro. La resolución remite a los organizadores a una tramitación municipal y recuerda que las decisiones sobre la utilización de estos espacios deben respetar los principios de transparencia, objetividad e igualdad entre las candidaturas.

El rechazo electoral y la falta de aval municipal al plan de seguridad afectan a trámites diferentes, pero confluyen sobre la misma convocatoria. Por una parte, el PSOE no ha obtenido el espacio por la vía solicitada ante la Junta Electoral. Por otra, según la información facilitada a este periódico, tampoco dispone de autorización del Ayuntamiento ni de una evaluación técnica favorable de la documentación de seguridad.

A un día del mitin, la convocatoria continúa circulando mientras esos requisitos siguen pendientes. Si la situación no se resuelve antes del encuentro, el acto se celebraría sin autorización municipal y sin que el plan de seguridad hubiera recibido un informe favorable de los servicios técnicos del Ayuntamiento.