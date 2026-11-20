La Coordinadora LGTBIQA+ de Canarias ha decidido entrar de lleno en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo hace con un lema llamativo, «Que tu voto no sea una bola negra», y con una advertencia sobre los posibles retrocesos en los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y trans.

La iniciativa fue presentada este viernes en el parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con el Día de la Memoria Trans. Una decena de asociaciones del archipiélago participa en una campaña que pretende movilizar al electorado y situar sus reivindicaciones en el debate político.

Hasta aquí, nada que objetar desde el punto de vista democrático. Las asociaciones tienen derecho a defender sus intereses, expresar sus preocupaciones y participar en la vida pública.

La discusión comienza cuando una campaña de sensibilización social se convierte también en una intervención electoral que presenta determinadas opciones políticas como una amenaza para los derechos conquistados.

El portavoz de la Coordinadora, Sergio Siberio, ha reclamado que los ciudadanos no respalden propuestas que, a juicio de las entidades, puedan provocar una involución. La organización anima a examinar los programas electorales y sus consecuencias sobre la igualdad.

El planteamiento es legítimo, pero merece el mismo escrutinio que cualquier otro mensaje difundido durante una campaña electoral.

La defensa de los derechos no excluye el debate sobre las leyes

Entre las reivindicaciones anunciadas por la Coordinadora figuran el reconocimiento de las personas no binarias, la ampliación de la autodeterminación de género a menores trans y a personas migrantes en situación administrativa irregular, la lucha contra la discriminación laboral y nuevas medidas contra las prácticas de conversión.

Son cuestiones de distinta naturaleza jurídica y social. Algunas afectan a la protección frente a la violencia y la discriminación; otras plantean cambios normativos sobre el reconocimiento de la identidad de género y sus procedimientos.

Todas merecen un debate riguroso.

Discrepar sobre una propuesta legislativa no equivale automáticamente a rechazar la dignidad de quienes la defienden. La libertad democrática también comprende el derecho a cuestionar una ley, discutir sus efectos o reclamar garantías diferentes.

Del mismo modo, quienes consideran insuficiente la protección actual tienen derecho a exigir reformas y a defenderlas públicamente.

La dificultad aparece cuando las diferencias políticas se resumen en una oposición entre quienes supuestamente defienden los derechos y quienes representarían su retroceso. Esa interpretación puede resultar eficaz como consigna, pero no sustituye el análisis de los programas electorales.

Si una organización considera que una medida amenaza derechos fundamentales, lo razonable es identificarla, explicar sus consecuencias y someter sus argumentos al debate público.

Una papeleta libre no necesita etiquetas morales

La Coordinadora afirma que los derechos conquistados están en riesgo y llama a los ciudadanos a votar teniendo presente esa preocupación. También reivindica que la igualdad no se convierta en moneda de cambio político.

Sin embargo, la propia campaña demuestra que las políticas de igualdad forman parte de una discusión electoral en la que existen posiciones diferentes.

Las asociaciones pueden tomar partido. Los partidos pueden defender reformas o expresar su oposición a ellas. Y los ciudadanos conservan la libertad de compartir unas propuestas, rechazar otras o establecer prioridades distintas.

Ninguna organización representa por sí sola la totalidad de opiniones de las personas LGTBIQ+. Como sucede con cualquier otro grupo social, sus integrantes pueden mantener convicciones políticas diversas.

La orientación sexual o la identidad de género no determinan necesariamente una ideología ni una preferencia electoral.

Esa pluralidad merece reconocimiento, especialmente cuando una campaña pública pretende hablar en nombre de un colectivo amplio.

El debate tampoco debería ocultar las reivindicaciones que sí exigen respuestas institucionales concretas. La discriminación laboral, las agresiones y las dificultades de acceso a la vivienda son problemas que deben examinarse con datos, recursos y medidas verificables.

Su gravedad no aumenta ni disminuye en función de la papeleta que deposite cada ciudadano.

El próximo 29 de noviembre, los electores decidirán entre propuestas políticas distintas. Las organizaciones sociales pueden intentar influir en esa decisión, como también lo hacen sindicatos, asociaciones empresariales y otros colectivos.

La exigencia democrática es que todos sus mensajes puedan discutirse con libertad.

El voto pertenece al ciudadano. No a los partidos, no a las asociaciones y tampoco a quienes pretenden establecer qué opciones merecen una determinada etiqueta moral.