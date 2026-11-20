Alberto Núñez Feijóo llega hoy a Canarias con el impulso político del cara a cara de anoche con Pedro Sánchez y con una parada que marcará su visita al Archipiélago: La Restinga. Tras un debate del que sale reforzado, una valoración compartida incluso por los analistas de El País, el candidato popular se desplazará a El Hierro para conocer sobre el terreno la situación que atraviesa la isla ante la emergencia migratoria.

La incorporación de esta visita responde a una iniciativa personal de Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias. El dirigente regional ha querido que el candidato a la Presidencia del Gobierno escuche directamente a los habitantes afectados y conozca una realidad que exige respuestas más allá de los discursos de campaña.

La Restinga será así el punto de mayor relevancia política de la jornada. La presencia de Feijóo permitirá trasladar al primer plano nacional las preocupaciones de una población que convive con las consecuencias de la presión migratoria y reclama atención, medios y decisiones.

El desplazamiento tiene también una traducción concreta en la organización de la campaña: el PP ha sustituido el mitin inicialmente previsto en Las Palmas de Gran Canaria por la visita a El Hierro. La atención a los medios está programada alrededor de las 13.00 horas, con Manuel Domínguez acompañando al líder popular.

Para Domínguez, situar a la isla del Meridiano en el recorrido del candidato supone dar relevancia nacional a una de las principales urgencias del Archipiélago. La cuestión migratoria tendrá, por tanto, un escenario concreto y unos interlocutores directos: los vecinos que viven sus efectos a diario.

Después de su paso por El Hierro, Feijóo viajará a Tenerife para participar en el mitin del Auditorio Adán Martín, en Santa Cruz. El acto comenzará a las 17.30 horas y contará también con las intervenciones de Manuel Domínguez y del cabeza de lista al Congreso por la provincia, Gustavo González de Vega. Será el cierre de una jornada con la que el PP busca trasladar a Canarias el impulso del debate y convertirlo en movilización electoral.