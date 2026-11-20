La crisis migratoria en El Hierro entró en el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez durante el bloque dedicado a inmigración. Feijóo mencionó las 9.000 personas llegadas a la isla y utilizó la situación para reprochar al presidente del Gobierno que no haya aceptado la ayuda de Frontex. Sánchez respondió que el repunte actual en El Hierro es inferior al registrado en 2024.

Feijóo reclama Frontex y una inmigración vinculada al empleo

El líder del PP presentó la inmigración irregular como uno de los principales problemas del país. Afirmó que 400.000 personas han entrado irregularmente en España desde que Sánchez es presidente y sostuvo que la preocupación ciudadana por este asunto ha pasado del décimo al segundo puesto.

Feijóo defendió una inmigración ordenada, con contrato de trabajo, aprendizaje del idioma e integración. También acusó a Sánchez de rechazar la ayuda europea por "soberbia" y le responsabilizó de muertes con sus políticas migratorias. En su intervención, vinculó además el control migratorio con la protección de los derechos LGTBI y acusó al Gobierno de permitir la entrada de personas que no los respetan.

Sánchez acusa al PP de estigmatizar a los migrantes

Sánchez aseguró que la inmigración irregular ha descendido un 21% y sostuvo que el actual repunte de llegadas a El Hierro no alcanza el pico de 2024. Frente al planteamiento de Feijóo, defendió la inmigración como una oportunidad para España y acusó al líder popular de estigmatizar a quienes migran.

El presidente también rechazó la creación de centros de deportación fuera del continente europeo. A su juicio, esa propuesta vulnera los derechos humanos y los principios fundacionales de la Unión Europea. El intercambio trasladó al debate nacional la presión que afronta El Hierro, mientras ambos candidatos expusieron respuestas opuestas sobre el control de las llegadas y la acogida.