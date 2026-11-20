El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha convertido este viernes su visita a El Hierro en la presentación de parte de su política migratoria para las elecciones del 29 de noviembre, con la creación de un mando único de inmigración, más medios para controlar las fronteras y reformas legales contra las redes de tráfico de personas.

Feijóo ha realizado su intervención en La Restinga, uno de los principales puntos de llegada de cayucos durante el fuerte repunte registrado este mes, acompañado por el vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente regional del PP, Manuel Domínguez.

El dirigente popular ha sostenido que actualmente existen varios ministerios con responsabilidades sobre inmigración y ha prometido concentrar la coordinación en un "mando único" si llega a la Moncloa. También ha responsabilizado al Estado de la seguridad de las fronteras y ha acusado al actual Ejecutivo de falta de coordinación.

Más Frontex, agentes y medios marítimos

Entre las medidas anunciadas, Feijóo ha asegurado que solicitará la "colaboración máxima" de Frontex y reforzará los medios destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Su propuesta incluye aumentar los recursos para la vigilancia marítima y reforzar la cooperación con las agencias europeas encargadas del control fronterizo y de la lucha contra las redes de tráfico de personas.

El líder popular también ha anunciado su intención de modificar el Código Penal para endurecer la persecución de las organizaciones que organizan las travesías hacia Canarias y actuar contra quienes participan en su logística.

Feijóo ha defendido además que los fondos españoles de cooperación estén condicionados a la colaboración de los países de origen y tránsito para frenar las salidas irregulares. Los Estados que cooperen mantendrían esas ayudas y aquellos que no lo hagan podrían perderlas, según su planteamiento.

Cambios para los menores migrantes

Otra de las propuestas planteadas en El Hierro pasa por reformar la legislación de menores y extranjería para favorecer el retorno de menores migrantes a sus familias en los países de origen.

Feijóo ha defendido que la reunificación familiar sea el objetivo prioritario y su programa contempla también acelerar los procedimientos para determinar la edad de las personas que llegan sin documentación.

El candidato ha contrapuesto estas medidas a la política desarrollada por el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de generar un "efecto llamada". Esta consideración forma parte del discurso político del PP y ha sido rechazada por el Ejecutivo central.

Disculpas a los vecinos de El Hierro

La intervención terminó con un mensaje dirigido a los residentes de la isla. Feijóo pidió disculpas "en nombre de los poderes del Estado" y de "la clase política" por la presión soportada durante las últimas semanas.

El candidato elogió la respuesta de los vecinos de La Restinga y aseguró que la situación vivida en la isla no debería repetirse.

La visita se produce después de que Canarias registrara 11.037 llegadas irregulares durante la primera quincena de noviembre, según los datos del Ministerio del Interior citados durante la jornada, con El Hierro como principal punto de entrada.

Feijóo continuará este viernes su agenda electoral en Tenerife, donde tiene previsto participar en un mitin en Santa Cruz antes de continuar la campaña del 29-N.