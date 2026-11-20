Alberto Núñez Feijóo ha situado este viernes a Canarias en el centro de su discurso electoral. Tras visitar El Hierro y conocer la situación que atraviesa La Restinga por la presión migratoria, el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno ha llegado a Santa Cruz de Tenerife con una batería de compromisos sobre seguridad, control de fronteras y cooperación internacional.

«Si soy presidente del Gobierno, jamás dejaré sola a Canarias», aseguró durante el mitin celebrado en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, según las declaraciones recogidas por los redactores de Libertad Digital Canarias presentes en el acto.

Feijóo sostuvo que su visita a El Hierro le había permitido comprobar las dificultades que afrontan los servicios públicos y escuchar a vecinos que, según relató, se sienten abandonados por el Ejecutivo central.

El dirigente popular defendió que un presidente debe acudir a los territorios cuando atraviesan situaciones especialmente difíciles y contrapuso esa obligación a la actuación de Pedro Sánchez, al que acusó de mantenerse alejado de los problemas de los ciudadanos.

Su intervención llegó apenas veinticuatro horas después del debate televisivo entre ambos candidatos, un enfrentamiento que Feijóo volvió a llevar al escenario de Tenerife.

«Hemos ganado un debate, pero aún no hemos ganado las elecciones», afirmó ante los asistentes.

El candidato aseguró que el cara a cara había permitido mostrar una realidad diferente de la que, a su juicio, presenta el presidente socialista. También volvió a relacionar la gestión del Gobierno con los casos de corrupción que afectan al entorno político del PSOE.

Frontex, más medios policiales y presión sobre los países de origen

La inmigración ocupó buena parte de la intervención de Feijóo, que desgranó varias de las medidas que pretende impulsar si llega a La Moncloa después de las elecciones del 29 de noviembre.

Entre sus compromisos figuran el refuerzo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, el incremento de las patrulleras destinadas a la vigilancia de las fronteras y la solicitud de una presencia estable de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

El candidato también defendió una mayor persecución de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas, así como el empleo de recursos diplomáticos para actuar sobre las rutas migratorias desde los países de origen.

En este ámbito, planteó condicionar la cooperación internacional a la colaboración de los países receptores de fondos en el control de los flujos migratorios y los procedimientos de retorno.

Feijóo anunció igualmente su intención de aplicar las nuevas disposiciones europeas sobre retorno de inmigrantes en situación irregular, rechazar una regularización incondicional y contemplar el despliegue de las Fuerzas Armadas cuando lo exigieran circunstancias relacionadas con la seguridad nacional.

El líder del PP defendió una política migratoria basada en el cumplimiento de las leyes, la entrada regular y la contribución al país de acogida.

«Será España quien decida cómo entran, cuándo entran y cuántos entran», manifestó durante su intervención.

Las medidas expuestas constituyen compromisos electorales del candidato popular. Su eventual aplicación dependería de las competencias del Gobierno, del marco jurídico español y europeo y, en determinados casos, de acuerdos con otros Estados.

En su visita previa a La Restinga, Feijóo también había anunciado la creación de un mando único en inmigración para coordinar la actuación de los diferentes ministerios con responsabilidades en esta materia.

La propuesta responde, según explicó, a su crítica por la dispersión de competencias y la falta de coordinación que atribuye al actual Ejecutivo.

Domínguez endurece el discurso contra Sánchez y González de Vega reivindica el REF

El mitin también contó con las intervenciones del presidente del Partido Popular de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, y del cabeza de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Gustavo González de Vega.

Domínguez centró parte de su discurso en la necesidad de controlar las fronteras y reducir las llegadas irregulares.

«Es cuestión de que no lleguen más, hay que controlar las fronteras», defendió el dirigente regional.

Su intervención incluyó duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. Domínguez calificó el «sanchismo» como una enfermedad política y recurrió a la comparación con la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero para cuestionar la trayectoria del socialismo en el Gobierno de España.

Por su parte, Gustavo González de Vega reivindicó el Régimen Económico y Fiscal de Canarias como instrumento fundamental para el desarrollo económico del archipiélago.

«El REF será el arma de Canarias para crear oportunidades», aseguró el candidato popular, que defendió la importancia de las singularidades fiscales y económicas de las islas.

González de Vega también acusó a Sánchez de ser un presidente ausente y vinculó esa crítica con la situación de El Hierro.

«Un presidente debe estar donde se le necesita. En su día fue Ceuta y hoy El Hierro», manifestó.

En el tramo final del acto, Feijóo recuperó su discurso sobre la división política y acusó a Sánchez de levantar muros entre los españoles.

Frente a esa imagen, defendió que un presidente debe gobernar para el conjunto de la ciudadanía, con independencia de sus preferencias electorales.

«Cogeremos las piedras del muro y haremos los puentes del entendimiento», proclamó.

El candidato popular también se comprometió a trabajar con los alcaldes de todas las islas, incluidos los pertenecientes al PSOE, en caso de alcanzar la Presidencia del Gobierno.

Con su visita a La Restinga y el posterior mitin en Santa Cruz de Tenerife, Feijóo ha dedicado una jornada de campaña a presentar su respuesta a la crisis migratoria y a confrontar su proyecto político con el de Pedro Sánchez.

A nueve días de las elecciones generales, el PP sitúa el control de fronteras, la seguridad y la gestión de la inmigración entre sus principales argumentos electorales en Canarias.