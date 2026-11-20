Un hombre de 40 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una agresión con arma blanca durante la madrugada de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos se produjeron sobre las 04:40 horas en la calle Torres, en la esquina con la calle Cano, según han informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 y la Policía Nacional.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado hasta el lugar comprobó que la víctima presentaba diversos cortes de pronóstico grave.

Según ha precisado la Policía Nacional, el hombre había recibido dos puñaladas en la cabeza y una en la espalda.

Tras ser estabilizado por los sanitarios, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Hasta el lugar también acudieron agentes de la Policía Local, que colaboraron con los servicios de emergencia, mientras la Policía Nacional activó el protocolo correspondiente a delitos violentos.

Por el momento no se ha detenido a ninguna persona relacionada con la agresión y los investigadores todavía desconocen qué pudo desencadenar los hechos.