El Gobierno de Canarias ha encendido las alarmas ante la pérdida de conectividad aérea con sus dos principales mercados emisores este invierno —Reino Unido (-1,1 %) y Alemania (-3,2 %)— y el fuerte encarecimiento de los billetes previsto a partir de marzo de 2027, cuando vencen los seguros de combustible contratados por las aerolíneas tras el cierre del estrecho de Ormuz. Así lo ha advertido este viernes en comisión parlamentaria la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, quien ha confirmado que su departamento reúne cada quince días a un comité de crisis para analizar el impacto sobre el principal motor económico del archipiélago.

Según explicó la consejera, las compañías aéreas pactan el precio del queroseno a dos años vista, un margen que expira la próxima primavera y que podría traducirse en un encarecimiento del combustible cercano al 30 %, lo que a su vez repercutirá directamente en el precio de los paquetes turísticos y amenaza con poner fin a la era de los vuelos baratos en Europa. Aunque la temporada de invierno mantiene una demanda global estable —impulsada por el crecimiento del 12 % en plazas desde la Península y el repunte del mercado nórdico y Canadá—, los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) ya reflejan un descenso del 2,6 % en el gasto turístico durante el tercer trimestre del año y previsiones de caída de hasta el 12,6 % en llegadas desde Alemania.

Las trabas ecológicas de Bruselas dan ventaja a Marruecos y Egipto

Más allá de la coyuntura energética, el Ejecutivo autonómico señala directamente a la hiperregulación medioambiental de la Unión Europea como una seria amenaza para la competitividad de las islas. De León ha reclamado que se suspenda o aplace la obligación prevista para 2027 de que las aerolíneas incorporen un 25 % de combustible sostenible de aviación (SAF), advirtiendo de que en la actualidad no existe producción suficiente a precios competitivos y de que este gravamen penaliza exclusivamente a los destinos comunitarios.

La consejera alertó de que competidores directos de Canarias en el segmento de sol y playa como Marruecos, Egipto, Turquía o Túnez están exentos de estas tasas verdes europeas, lo que incentiva a las aerolíneas a desviar capacidad hacia esos países. A ello se suma la preocupación del Ejecutivo canario por el enfoque de la nueva Estrategia de Turismo Europeo, articulada en torno al transporte ferroviario, un modelo que deja fuera de juego a una región ultraperiférica e insular que depende al cien por cien del avión. En la misma línea, el diputado nacionalista José Manuel Bermúdez (CC) coincidió en señalar que "si nosotros mismos nos ponemos esas trabas, tenemos un problema serio de competitividad" y reclamó proteger la conectividad aérea del archipiélago.

Un aviso económico frente al discurso contra el turismo

La advertencia oficial sobre la fragilidad de la conectividad aérea llega en pleno debate social y político en Canarias tras las protestas impulsadas en los últimos meses por colectivos de izquierda e independentistas contra el modelo turístico, al que responsabilizan de problemas estructurales como el acceso a la vivienda o la saturación de los servicios públicos.

Frente a esos discursos que reclaman frenar la llegada de visitantes, los indicadores económicos expuestos en el Parlamento vuelven a poner de relieve el peso determinante del sector en el empleo, el pequeño comercio, la restauración y la recaudación fiscal que sostiene los servicios públicos del archipiélago, donde cualquier retroceso en las plazas aéreas o en el gasto en destino repercute de forma inmediata en la renta de miles de familias canarias.