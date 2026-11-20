La huelga estudiantil convocada para este viernes, 20 de noviembre, ha provocado malestar entre familias y docentes de Secundaria en Canarias por la falta de información previa y el marcado sesgo político de la entidad promotora. Muchos padres recibieron con apenas 24 horas de antelación los avisos de los institutos adjuntando el cartel del Sindicato de Estudiantes y recordando la obligación de justificar las faltas ante el tutor.

Al amparo del artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985 (LODE), el alumnado puede decidir colectivamente no asistir a clase a partir de 3.º de la ESO (menores de 13 y 14 años) tras comunicarlo a la dirección. En la práctica, los estudiantes firman hojas de adhesión en el centro sin que sus tutores conozcan el manifiesto íntegro. A ello se suma la denuncia de profesores de institutos públicos canarios consultados por este diario, quienes aseguran que tampoco el claustro ha recibido documentación previa sobre el alcance o los lemas de la convocatoria.

Un cartel equívoco: de la fachada educativa al adoctrinamiento

Aunque los correos escolares presentan la jornada como una protesta "a favor de la enseñanza pública", el cartel oficial del Sindicato de Estudiantes (NIF G-78568334) exhibe consignas ajenas al ámbito académico. Bajo el título "20N Huelga estudiantil europea. Francia, Alemania, Italia, Grecia... y también aquí", llama a vaciar las aulas y concentrarse a las 12:00 horas bajo el lema: "Por la enseñanza pública. Basta de represión. Por nuestro futuro. ¡Contra el fascismo, el militarismo y sus guerras!", ilustrado con un puño cerrado y una joven con megáfono y pañuelo palestino.

Familias y expertos en comunicación educativa advierten de que la cartelería induce a equívoco: ni existe un paro continental convocado por grandes federaciones europeas —donde ni siquiera rige un derecho de huelga en Secundaria como el español—, sino una acción coordinada por pequeños colectivos afines de extrema izquierda, ni resulta transparente envolver reivindicaciones geopolíticas bajo el paraguas educativo. Según denuncian estas fuentes, ello vulnera el derecho de menores y padres a una información veraz y no engañosa, rozando la publicidad ilícita. Este paro —apenas nueve días después de la movilización del 11 de noviembre— lleva a muchos adolescentes a faltar a clase por mimetismo sin saber qué suscriben.

Matriz marxista, subvenciones públicas y más polémicas

Detrás de estas convocatorias no hay una asociación académica neutra, sino una organización de extrema izquierda de matriz marxista activa desde 1986. Fundado por Juan Ignacio Ramos y vinculado históricamente a El Militante y actualmente a Izquierda Revolucionaria —con Coral Latorre al frente del aparato estudiantil—, el sindicato utiliza los institutos como plataforma de agitación política.

Pese a su discurso antisistema, la entidad está inscrita en el registro estatal y ha percibido de forma recurrente subvenciones públicas nominativas y por concurrencia competitiva de los Presupuestos Generales del Estado, gestionadas por el Ministerio de Educación, para gastos de funcionamiento y actividades. Estas ayudas, mantenidas bajo gobiernos socialistas, han generado reiteradas críticas parlamentarias sobre el destino real de fondos públicos que sostienen una estructura ligada a un partido extraparlamentario. Además, miembros de la organización acumulan sanciones administrativas por cortes de tráfico e incidentes en protestas no comunicadas, junto a denuncias públicas de exmilitantes sobre presiones económicas internas y dinámicas sectarias.

El uso del término 'fascismo' y su significado histórico real

Las familias cuestionan también el uso de consignas "contra el fascismo" dirigidas a adolescentes. Historiadores y politólogos advierten de la banalización de este concepto para descalificar a opciones conservadoras, liberales o constitucionalistas. En rigor histórico, el fascismo designa un régimen totalitario, antidemocrático y de partido único surgido en la Europa de entreguerras —con la Italia de Benito Mussolini (1922-1945) como paradigma—, opuesto a cualquier fuerza que opera en las democracias europeas actuales. Para los padres críticos en Canarias, introducir estos mensajes partidistas en centros públicos quiebra la neutralidad escolar exigida por ley.