La cifra de negocios del sector servicios en Canarias aumentó un 5,1% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento fue inferior al registrado en el conjunto de España, donde la facturación aumentó un 8,5%, lo que deja una diferencia de 3,4 puntos porcentuales.

Todas las comunidades autónomas registraron incrementos interanuales en septiembre.

Los mayores avances se produjeron en Madrid, con un 12,7%; País Vasco, con un 11,7%; y Navarra, con un 10,7%.

En el extremo contrario se situaron Asturias, con un 0,6%; Baleares, con un 2%; y Murcia, con un 5,1%.

En el acumulado del año, la facturación del sector servicios ha crecido un 5% en Canarias, frente al 5,9% de media nacional.

El empleo también mantuvo una evolución positiva. El índice de ocupación en los servicios aumentó un 1,6% interanual en Canarias durante septiembre.

La tasa de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas, excepto en Cantabria, donde descendió un 0,14%.

Canarias mantiene así una evolución positiva tanto en facturación como en empleo dentro del sector servicios, aunque el ritmo de crecimiento de las ventas continúa por debajo del promedio estatal.