El conflicto entre la profesión médica y el Gobierno de Pedro Sánchez suma una nueva jornada en los hospitales y centros de salud del Archipiélago. La huelga convocada por el Sindicato Médico Unido (SMU) entre el 16 y el 27 de noviembre, enmarcada en una disputa con el Ministerio de Sanidad que se arrastra desde hace año y medio, registró este martes 17 de noviembre un seguimiento del 4,36% en el Servicio Canario de la Salud (SCS), según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad.

En cifras absolutas, 181 profesionales secundaron el paro en Canarias sobre un total de 4.154 efectivos afectados, dentro de un censo de 7.219 médicos convocados tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria. La protesta no apunta a una gestión puntual en las Islas, sino que responde al rechazo frontal del colectivo al proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ejecutivo central.

Los facultativos exigen una regulación diferenciada que reconozca las responsabilidades específicas de la medicina, con una reducción de la jornada, mejoras retributivas y un cambio en el sistema de guardias para que sean voluntarias y más cortas. Aunque la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias subraya que la mañana transcurrió sin incidencias destacables, el funcionamiento de los centros requirió un despliegue de 1.413 médicos en servicios mínimos, más de un tercio de la plantilla afectada.

Un pulso prolongado contra el Ministerio de Sanidad

La lectura del porcentaje diario exige contextualizar la duración del enfrentamiento. Mantener una huelga de doce días seguidos, tras meses de movilizaciones previas, implica un descuento salarial acumulado para cada profesional que decide parar. A ese coste económico se suma la presión de los servicios mínimos, que limitan el margen de adhesión en plantillas ya tensionadas.

El bloqueo en Madrid repercute de forma directa en los sistemas autonómicos. Mientras el Gobierno central defiende el incremento del presupuesto sanitario en los últimos ejercicios, el colectivo médico sostiene que la reforma diseñada por el Ministerio ignora sus demandas laborales y amenaza la retención de talento en el sistema público. En un territorio fragmentado como Canarias, donde cubrir plazas de especialistas en determinadas áreas ya presenta dificultades, la incertidumbre normativa añade presión sobre la organización asistencial.

El mapa desigual del seguimiento en las Islas

El respaldo a la convocatoria del martes mostró diferencias marcadas entre las distintas áreas de salud del Archipiélago. Gran Canaria concentró el grueso de la protesta, con 123 facultativos en huelga de los 1.542 afectados, lo que sitúa el seguimiento en el 7,98%. Casi siete de cada diez médicos que pararon en toda la comunidad autónoma pertenecen a esta isla.

En Tenerife, pese a contar con un volumen superior de profesionales afectados (2.026), el seguimiento alcanzó a 50 médicos, un 2,47%. En las islas no capitalinas, donde el tamaño reducido de los equipos médicos amplifica el peso de los servicios mínimos, la incidencia fue menor. La Palma registró cuatro profesionales en huelga de 192 afectados (2,08%), Lanzarote contabilizó dos sobre 245 (0,82%) y Fuerteventura sumó otros dos de 287 (0,70%). En La Gomera y El Hierro no se registraron paros.

Con la convocatoria todavía abierta hasta el próximo 27 de noviembre, el pulso con el Ejecutivo de Sánchez continúa activo en las Islas. Más allá de la oscilación en las cifras diarias, la persistencia de las movilizaciones evidencia un malestar de fondo en el colectivo médico que sigue sin encontrar respuesta en la mesa de negociación estatal.