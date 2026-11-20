El Gobierno de Canarias ha emitido una orden de 12,7 millones de euros para completar las compensaciones correspondientes a las construcciones agrarias destruidas por la erupción volcánica de La Palma.

En total, el proceso comprende 404 edificaciones agrarias, entre ellas instalaciones vinculadas a las explotaciones afectadas por las coladas.

Una treintena de expedientes continúa, sin embargo, pendiente de pago por cuestiones relacionadas con la titularidad de los bienes, herencias sin resolver o documentación todavía no aportada por los afectados.

Fondos procedentes del superávit canario

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha señalado que los 12,7 millones proceden de los 100 millones de euros de superávit autonómico destinados este año a la recuperación de La Palma.

Barreto ha vuelto a reprochar al Gobierno central que no haya aportado la cantidad que, según el Ejecutivo canario, le correspondía para estas compensaciones.

El Gobierno autonómico y el Cabildo de La Palma han defendido que sus esfuerzos se centran ahora en recuperar la actividad de las explotaciones agrarias que todavía no han podido volver a producir.

Nuevas opciones para recuperar las fincas

El Ejecutivo ha aprobado además un nuevo decreto-ley que permite que los propietarios que no puedan o no quieran reconstruir sus explotaciones puedan transmitirlas a otros productores, junto con determinados derechos vinculados a la actividad agraria.

La norma contempla que los nuevos titulares puedan asumir el histórico de producción y el derecho a las ayudas del Posei si se comprometen a reconstruir las fincas y devolverlas a la actividad.

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha explicado que la medida busca facilitar la recuperación de superficies cuya reconstrucción no ha sido posible hasta ahora.

El Ejecutivo ha consultado además a la Comisión Europea, a través del Gobierno de España, la posibilidad de mantener durante dos años las ayudas del Posei para los agricultores que asuman estas explotaciones. Esta opción está contemplada en el decreto, pero permanece a la espera de la respuesta europea.

El Cabildo pide flexibilizar las reglas fiscales

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha reclamado también al Ministerio de Hacienda una exención temporal de las reglas fiscales para poder destinar a la reconstrucción los nuevos ingresos que reciba la institución de otras administraciones.

Rodríguez ha comparado esta petición con las excepciones aplicadas tras la dana de Valencia y reclama que La Palma pueda disponer de un mecanismo similar para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por la erupción.