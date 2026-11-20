El mercado de la papa en Canarias exhibe una fractura económica difícil de ocultar tras las declaraciones institucionales. Entre enero y agosto de 2026, el volumen de tubérculo importado creció un 24,6% en el Archipiélago, según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac). Sin embargo, el valor económico total de esas compras exteriores descendió un 12,6% porque el precio medio de entrada se desplomó un 28,8%, hasta situarse en 0,42 euros por kilo.

Los números, expuestos este jueves en el Parlamento de Canarias por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, en respuesta al diputado nacionalista Francisco Linares, retratan un problema de competitividad estructural. Frente a esos 0,42 euros del producto foráneo, la última referencia oficial sitúa el coste de producción local en 0,67 euros por kilo. El dato, además de evidenciar una desventaja superior al 59%, revela otra carencia administrativa: el Ejecutivo autonómico sigue tomando como referencia la campaña 2019-2020. Seis años después, la Consejería carece de una contabilidad actualizada que incorpore la inflación de insumos sufrida entre 2021 y 2023, así como los gastos de transporte y envasado.

Una brecha de precios que penaliza a ambos extremos

La paradoja del sector no reside únicamente en la presión exterior, sino en el comportamiento de los márgenes a lo largo de la cadena de distribución. Si la entrada masiva de producto barato debería aliviar el bolsillo de las familias, los registros en Tenerife muestran el efecto contrario. Durante los ocho primeros meses del año, los consumidores pagaron una media de 2,78 euros por kilo, un 7% más que en el mismo periodo de 2025.

En el escalón intermedio, el precio mayorista en Mercatenerife escaló un 13,2%, hasta alcanzar los 1,98 euros por kilo. Mientras tanto, la remuneración en origen para el agricultor canario apenas repuntó un 4,4%, quedándose en una media de 0,92 euros. El golpe resultó aún más severo durante los meses de verano, cuando el pago al productor cayó a una horquilla de entre 0,70 y 0,78 euros por kilo, estrechando al límite la viabilidad de las explotaciones de las medianías frente a unos costes reales que superan con holgura los de hace seis años.

Más subvenciones y controles ante un fallo de competitividad

Ante este escenario, la respuesta del departamento de Quintero vuelve a pivotar sobre el gasto público y la intervención regulatoria. El consejero sacó pecho por los 6,2 millones de euros de financiación europea del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) destinados este año a la papa de mesa. El diseño de estas ayudas introduce además una fuerte condicionalidad: un agricultor sin seguro agrario percibe en torno a nueve céntimos por kilo, frente a los 28 céntimos que puede alcanzar quien opera agrupado en una organización de productores y contrata póliza.

Junto al sostén presupuestario, Quintero reclamó intensificar la vigilancia sobre la cadena alimentaria, endurecer los controles fitosanitarios, reforzar el etiquetado de origen y promocionar sellos como la Denominación de Origen Protegida Papas Antiguas de Canarias. Medidas orientadas a diferenciar el producto y fiscalizar el comercio, pero que dejan intacta la cuestión de fondo: cómo reducir la estructura de costes de la agricultura insular para que la rentabilidad del campo deje de depender de transferencias europeas y de campañas institucionales.