El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ampliado a familias y profesionales de la educación la formación municipal sobre habilidades sociales y emocionales durante la adolescencia.

La iniciativa se desarrolla a través del proyecto Desenreda, que ha celebrado una sesión en el Espacio Joven Creativo La Grada dirigida a familias con hijos que cursan la ESO y Bachillerato, docentes y profesionales de orientación de los institutos del municipio.

El taller pretende facilitar herramientas para mejorar la comunicación con los adolescentes, afrontar conflictos cotidianos y acompañar su desarrollo emocional tanto en el hogar como en los centros educativos.

Autoestima, límites y resolución de conflictos

Durante la formación se han trabajado cuestiones relacionadas con la autoestima, la identidad, la pertenencia al grupo y la influencia del entorno en el desarrollo emocional de los jóvenes.

La sesión ha incluido también técnicas de comunicación asertiva, establecimiento de límites saludables y estrategias de mediación y negociación para abordar desacuerdos.

Otro de los contenidos se ha centrado en la gestión de la frustración y las respuestas impulsivas, mediante ejercicios prácticos y situaciones habituales en la convivencia familiar y escolar.

La concejala de Juventud y Deportes, Carla Campoamor, ha señalado que el objetivo es proporcionar recursos que permitan a familias y docentes acompañar a los adolescentes desde el diálogo y mejorar la gestión de los conflictos.

Continuidad del trabajo realizado en los institutos

Desenreda amplía la intervención que el Ayuntamiento venía desarrollando directamente con jóvenes mediante el programa Ponte a Cubierto.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo durante el trimestre en institutos de Las Palmas de Gran Canaria con actividades relacionadas con gestión emocional, relaciones interpersonales y habilidades sociales.

El nuevo proyecto incorpora ahora al entorno familiar y educativo con una metodología que combina formación, dinámicas participativas y ejercicios orientados a aplicar las herramientas en situaciones reales.

Desenreda está vinculado al proyecto Criar con Emoción, impulsado por la trabajadora social y educadora en Disciplina Positiva Haridian Suárez.