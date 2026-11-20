La cifra de negocios de la industria en Canarias aumentó un 2,7% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento se situó muy por debajo de la media nacional, que alcanzó el 11,7%, lo que deja una diferencia de nueve puntos porcentuales entre Canarias y el conjunto del país.

La evolución fue positiva en prácticamente todas las comunidades autónomas.

Los mayores incrementos se registraron en la Comunidad Valenciana, con un 21,7%; la Región de Murcia, con un 20,4%; y Andalucía, con un 20,3%.

La única comunidad que registró una caída fue La Rioja, donde la cifra de negocios industrial descendió un 4,1%.

En el acumulado del año, las ventas de la industria canaria han aumentado un 4,5%, frente al 5,6% registrado de media en España.

Canarias se mantiene así en terreno positivo tanto en septiembre como en el conjunto del año, aunque con un ritmo de crecimiento inferior al registrado a nivel nacional.