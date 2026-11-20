El comité de huelga médico integrado por CESM Canarias y SEMCA ha advertido de que prepara una "paralización médica masiva y de largo recorrido" en 2027 si no se alcanza un acuerdo que permita cerrar el conflicto abierto con el Gobierno de Canarias.

Los sindicatos han remitido una carta a todos los grupos políticos del Parlamento autonómico para solicitar reuniones y reclamar su intervención ante la huelga.

Las organizaciones consideran que corresponde al Gobierno canario "gestionar, negociar y adoptar soluciones", mientras atribuyen a los partidos de la oposición la función de fiscalizar al Ejecutivo y exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Reclaman una reunión con Clavijo

El comité vuelve a reclamar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que se reúna con los representantes médicos y permita desbloquear las negociaciones.

CESM Canarias y SEMCA ya habían dirigido varias comunicaciones al presidente autonómico para solicitar ese encuentro y sostienen que el conflicto no debe prolongarse hasta el próximo año.

Los sindicatos aseguran que la huelga está provocando la suspensión o aplazamiento de consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, aunque en el comunicado no cuantifican el número concreto de actuaciones afectadas.

También advierten de que la posterior reprogramación de la actividad sanitaria tendrá un coste añadido para el Servicio Canario de la Salud.

Advierten de nuevas movilizaciones en 2027

Las organizaciones aseguran que su intención es evitar que el conflicto continúe durante 2027, pero anticipan una movilización de mayor alcance si las negociaciones no avanzan.

El comité ha situado además el conflicto sanitario en el contexto electoral y reclama que los partidos expliquen qué medidas plantean para resolverlo tanto de cara a las elecciones generales como a los próximos comicios autonómicos.

Los sindicatos sostienen que los ciudadanos deben conocer la actuación de cada formación ante la huelga para poder valorarla posteriormente en las urnas.

CESM Canarias y SEMCA reclaman así que el conflicto médico ocupe un lugar prioritario en el debate parlamentario y mantienen la presión sobre el Ejecutivo autonómico para que retome las negociaciones.